Сериал "Бедные Абрамовичи" выйдет в онлайн-кинотеатре Start 26 сентября

Премьера проекта состоится на фестивале "Новый сезон" в Сочи

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Семейная комедия "Бедные Абрамовичи" режиссера Ильи Фарфеля выйдет в онлайн-кинотеатре Start 26 сентября. Премьера проекта состоится на фестивале "Новый сезон" в Сочи, сообщили в пресс-службе Start.

"Мультикультурная семейная комедия в четырех поколениях про самых бедных Абрамовичей, для просмотра которой совсем необязательно искать у себя еврейские корни, выйдет в онлайн-кинотеатре Start 26 сентября. Главную роль в сериале исполнил Гера Сандлер ("Неортодоксальная"), режиссером выступил Илья Фарфель ("Война семей", "Короче")", - говорится в сообщении.

Сериал расскажет о четырех поколениях еврейской семьи Абармовичей, которые живут вместе в центре Москвы. Они далеки от еврейских традиций, религии и самосознания, но все меняется, когда в главного героя, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка. Когда-то тот совершил грех и навлек на весь их род проклятие. Только Боре в исполнении Геры Сандлера под силу снять его с семьи.

Премьерные показы пройдут в Сочи на фестивале "Новый сезон". В сериале также снялись Анна Банщикова, Семен Стругачев, Павел Майков, Дмитрий Лысенков, Денис Котов, Евгения Вайс, Нина Дворжецкая и Лев Малишава.

"Я максимально изучал образ жизни московских евреев, ходил в синагогу, наблюдал, как идут молитвы, побывал у семей ортодоксальных и неортодоксальных. Сложно было ставить сцены, которые касаются иудаизма и религии - хотелось быть правдивым, но при этом все-таки сделать ключевой акцент на художественном решении. Думаю, у нас получилась интеллигентная саркастическая комедия про человека, который ушел с правильного пути, и теперь ему нужно вернуться на него. Для этого у него есть гид - диббук - призрак дальнего родственника, который и поведет его по всем заповедям, традициям и истории", - привели в пресс-службе слова режиссера проекта.