В Театре Моссовета 20 августа пройдет премьера спектакля о событиях на Донбассе

Согласно сюжету, 11 солдатских писем оказались в руках женщины-почтальона Надежды, которую играет Ольга Кабо

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Театр имени Моссовета 20 августа представит премьеру спектакля о событиях на Донбассе "Неотправленные письма" по роману Олега Роя. Писатель уверен, что постановка позволит рассказать зрителям, что происходит на линии соприкосновения в районе проведения СВО.

"Через этот спектакль, через призму игры актеров, через режиссерскую работу можно действительно узнать, что происходит сегодня там, на линии соприкосновения, и гордиться нашими героями", - сказал Рой на пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что все началось с готовности театра говорить сегодня на эту тему. "Все началось со смелости отдельно взятого театра. Они смело заявили: "Да, мы сегодня, даже в 101-й сезон, готовы начать говорить со сцены об СВО, о наших героях", - отметил писатель. Он уверен, что сегодня важно одним фронтом помогать участникам спецоперации, и назвал постановку театральным обелиском героям СВО.

Спектакль по роману Роя поставил режиссер Вячеслав Манучаров. Премьера состоится в рамках Московского урбанистического форума на площадке "Лужники". В дальнейшем спектакль будет идти на сцене "Под крышей" Театра имени Моссовета, в театре-студии "МОСТ" и на гастролях.

Согласно сюжету, 11 солдатских писем оказались в руках женщины-почтальона Надежды, которую играет Ольга Кабо. "11 солдатских судеб переплетаются с судьбами главной героини, ее мужа (Дмитрий Щербина), главврача военного госпиталя, их детей, сотрудников, односельчан. Там, в тылу, эти письма ждут с нетерпением, и Надежда сделает все, чтобы каждое письмо дошло до того, кому оно адресовано", - говорится в аннотации к постановке.