В Кирове к 650-летию города открылась выставка традиционной дымковской игрушки

Экспозиция включает около 200 экспонатов

ТАСС, 11 августа. /ТАСС/. Выставка традиционной дымковской игрушки "Город и горожане" открылась в Кирове в Вятском художественном музее им. Васнецовых. Выставка стала первой в рамках проекта "Дымковская игрушка. Наследие Вятки", посвященного 650-летию Кирова, и предваряет открытие экспозиции "Сказки Дымковской слободы" в пространстве Репинского особняка, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

"Дымка - это сердце Вятки, это то, что всегда дает эмоции, тепло и энергетику, и мы, вятские, очень любим нашу дымковскую игрушку. Хочется, чтобы ее полюбили во всех городах. Думаю, и молодые мастерицы, и профессионалы вложили в эту выставку частичку своей любви. Надеюсь, экспозиция будет интересной для жителей и гостей города", - передают слова заместителя председателя правительства региона Светланы Шумайловой в правительстве.

Экспозиция включает около 200 экспонатов. Это творческие композиции из мастерских современных авторов и фондов музея, а также традиционные образы дымковской игрушки. Часть из них создана мастерицами непосредственно к выставке и экспонируется впервые. По словам организаторов выставки, источниками вдохновения для мастериц стали знаковые архитектурные образы и знаменитые люди региона, а также любимые места прогулок: Александровский сад, набережная реки Вятки, торговые ряды и многое другое. В работах авторов отражены темы праздников и развлечений, семейных гуляний.

Кроме того, до 22 октября на выставке можно увидеть коллекцию из крупнейшего в мире собрания дымковской игрушки Вятского художественного музея последней трети XX - начала XXI веков. В экспозицию вошли творческие композиции "Вятский торговый ряд", "Деньшин и Косс", "Город", "Новгородские ушкуйники", "Вятский мотив", "Чем богат наш Вятский край" и другие. В 2022 году проект "Дымковская игрушка. Наследие Вятки" получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив в размере 11,5 млн рублей.

Киров отметит 650-летие в 2024 году. В планах - проведение концертов с участием российских звезд, гастроли солистов Большого театра России и Мариинского театра. Планируется проведение международного фестиваля детских театров "Вятка - город детства", международного Васнецовского пленэра, концертов, джазового фестиваля, гастрофестивалей, выставок, форумов, тематических туров и других мероприятий. На формирование событийной линейки из бюджета Кировской области кратно было увеличено финансирование - с 217 млн рублей в 2022 году до 383 млн рублей в 2023 году.