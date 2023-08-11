Певцов представит в Севастополе постановку к 190-летию издания романа "Евгений Онегин"

Программа представлена в рамках проекта "С Пушкиным в 21 век" и включает в себя музыкальные иллюстрации из одноименной оперы П. И. Чайковского

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Народный артист России Дмитрий Певцов 26 августа представит в Севастополе театрализованную литературно-музыкальную программу по произведению А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Проект посвящен двухсотлетию начала работы поэта над романом в стихах и 190-летию выхода полного издания произведения, сообщили в пресс-службе Певцова.

"В этом романе поэт пытался постигнуть логику и закономерности духовных исканий человека своей эпохи. "Евгений Онегин" - роман, в котором воплотилась подлинная русская жизнь, это вершина русской поэзии и "энциклопедия русской жизни", по определению известного критика Белинского. В произведении Пушкин осмысляет одну из важнейших задач искусства и литературы - проблему героя своего времени", - отмечается в пресс-релизе программы.

Программа представлена в рамках проекта "С Пушкиным в 21 век", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, и включает в себя музыкальные иллюстрации из одноименной оперы П. И. Чайковского в исполнении ведущей солистки театра "Новая опера им. Е. Колобова" заслуженной артистки Республики Башкортостан Елены Терентьевой и приглашенного солиста Большого театра Андрея Бреуса, участие принимает и сам народный артист России, лауреат Государственной премии Дмитрий Певцов.

Кроме этого, произведение Пушкина исполнят народный артист России Валентин Клементьев и заслуженная артистка России Татьяна Шалковская. Музыкальное сопровождение исполнит заслуженная артистка России, профессор МГК Полина Федотова (фортепиано) при участии Давида Ардуханяна (скрипка). Автор и ведущая программ -Алла Панкова, режиссер программы и автор видеопоказа - Ирина Панкова. Показ состоится 26 августа в Севастопольском Центре культуры и искусства.