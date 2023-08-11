Памятную монету к 300-летию Екатеринбурга передали музею архитектуры

И.о. главы Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников отметил, что выпуск памятных монет позволяет сохранить историческое наследие страны и привлечь внимание населения к важным событиям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Музей архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) получил в коллекцию памятную монету номиналом 3 рубля, выпущенную к 300-летию Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС с церемонии презентации монеты.

"Это не первый раз, когда памятные места Екатеринбурга появляются на монетах Центрального банка. И, наверное, это заслуженно, потому что Екатеринбург - один из крупнейших промышленных, культурных, образовательных, научных центров нашей страны. И 300-летний юбилей - это событие отнюдь не регионального, а федерального масштаба", - сказал на презентации монеты глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

И.о. главы Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников добавил, что выпуск памятных монет позволяет сохранить историческое наследие страны и ее народа, а также привлечь внимание населения к важным событиям.

Ранее в Центробанке РФ сообщали о выпуске к 300-летию Екатеринбурга памятной монеты тиражом 5 тыс. Монета вошла в серию "Города". Выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. На оборотной стороне расположены рельефные изображения здания администрации и герба Екатеринбурга, а также камня с ящеркой на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы города. Вверху имеются рельефные надписи - "Екатеринбург" и "300 лет".

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.