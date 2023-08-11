В Екатеринбурге открыли мемориальный комплекс Петра I и Екатерины I к 300-летию города

Его создали в память об исторических бюстах, которые были установлены в 1886 году на средства горожан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Мемориальный комплекс, посвященный двум основателям горнозаводского дела на Урале Петру I и Екатерине I, открыли в Историческом сквере Екатеринбурга к 300-летию города. Он включает в себя два бронзовых бюста и карту завода-крепости, передает корреспондент ТАСС.

"Петр I прожил чуть более года после того, когда был основан город Екатеринбурга. Эстафету от него и как императрица, и как попечитель города-завода приняла Екатерина I, и достойно ее несла. <…> Именно тогда [были заложены] основы знаний, и просвещения, и промышленной силы, в результате чего знаменитые изобретатели и академики подняли на небывалую высоту сталелитейную и машиностроительную промышленность Урала и России", - сказал ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета и один из авторов проекта Александр Долгов.

Мемориал создан в память об исторических бюстах, которые были установлены в 1886 году на средства горожан. Они были снесены после Октябрьской революции, на их месте появились памятники уральских писателей Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.