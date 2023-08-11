Минкультуры поддержит всех финалистов конкурса на Детском культурном форуме

В финал вышли четыре проекта

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сразу все финалисты конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства получат поддержку Министерства культуры РФ на их реализацию. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова на втором Международном детском культурном форуме.

"Это решение будет отличаться от прошлого года, потому что мы поддержим все четыре проекта. <...> У вас были и сметы, и обоснования, и экономика проекта - это просто потрясающе", - сказала она, вручая дипломы.

Финалистами конкурса стали четыре проекта. Так, Полина Курышкина из Мордовии предложила для реализации проект библиосмены "Твой текст". Его суть в организации в библиотеках летних смен для подростков, где они будут обучаться писательскому мастерству. Анна Тимашова из Псковской области представила проект "Музейные маршруты глазами детей", в котором подростки расскажут об особенностях региона. Таисия Соловьева из Иванова предложила создать пять мультфильмов о малых городах России с героями сказок, а Олеся Перекрест, представляющая Кузбасс, - снять фильм с элементами анимации об искусстве стрит-арта в Новокузнецке.

Любимова также пообещала, что Минкультуры РФ свяжется с коллегами из региональных министерств и с командой киностудии "Союзмультфильм" для помощи в реализации представленных проектов. "Очень хочется, чтобы ваши старшие коллеги видели, кто им в самом хорошем смысле этого слова дышит им в затылок", - добавила министр.

Международный детский культурный форум проходит с 10 по 12 августа 2023 года в Москве, в этом году у него семь тематических творческих направлений, кураторами которых стали выдающиеся деятели культуры. Так, куратором направления "Музыкальное искусство" выступил пианист Иван Рудин, "Театральное и цирковое искусство" - ректор ГИТИСа Григорий Заславский и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, "Литература и журналистика" - литературовед Дмитрий Бак, "Хореографическое искусство" - актер и хореограф Егор Дружинин, "Продюсирование" - Светлана Кондратьева, "Музеи и изобразительное искусство" - гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, "Кино и анимация" - продюсер и режиссер Антон Калинкин.

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