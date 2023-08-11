В Орле на ярмарке более 30 гастрономических брендов представили сыры, хлеб, вино и мед

Для гостей подготовили презентации, дегустации, розыгрыши призов и выступления музыкальных коллективов

ТАСС, 11 августа. Более 30 производителей, торговых домов и брендов из Краснодарского края, Московской, Орловской, Тульской и других областей представили свои продукты на выставке-ярмарке "Вино - Сыр, Хлеб - Мед" на "Стрелке", которая открылась в парке "Орловская крепость" в Орле 11 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Выставка-ярмарка "Вино - Сыр, Хлеб - Мед" на "Стрелке" проходит в Орле впервые. Она открылась сегодня в парке "Орловская крепость" и пройдет до вечера 13 августа. К нам приехали более 30 изготовителей, торговых домов и брендов - виноделов, сыроваров, хлебопеков и пчеловодов - из Краснодарского края, Московской, Орловской, Тульской и других областей. На протяжении трех дней с 10:00 до 23:00 орловцы и гости нашего города смогут оценить многообразие винодельческой продукции, а также сыроварен, пчеловодческих хозяйств и хлебопекарен", - сказали в пресс-службе.

В администрации добавили, что во время выставки пройдут презентации, дегустации, розыгрыши призов, а также выступления артистов. В частности, на ярмарке представили свою продукцию производители пряников и других сладостей из Тульской области, из Краснодарского края свое вино привезла "Тристория", а "Дмитровские продукты" из Орловской области представили мясные деликатесы и молочные продукты.

Как отметили в пресс-службе, на ярмарке также пройдет и детская программа. Так, в шатре Детской зоны проведут бесплатные мастер-классы от Централизованной библиотечной системы, Детского парка и школ искусств. Также в парке "Орловская крепость" будут работать студии аква-грима, изготовления изделий из дерева и смолы.

Говоря о музыкальных выступлениях, в администрации пояснили, что на ярмарке, в том числе, выступит известная в Орле кавер-группа "Монте Карло". "Репертуар у музыкантов довольно обширный - они исполняют как современные, так и проверенные временем хиты 1980-х, 1990-х, 2000-х годов. Использование современных музыкальных технологий гарантирует яркий и мощный звук, а эксклюзивные концертные костюмы и стильные образы делают каждое выступление группы ярким и запоминающимся. Их выступление запланировано на воскресенье", - добавил собеседник агентства.