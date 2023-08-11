Под Вологдой открыли фестиваль с элементами соколиной охоты

В первый день его проведения прошла деловая программа с участием экспертов отрасли и профессиональных охотников

ТАСС, 11 августа. Фестиваль "Русская охота" с элементами охоты борзых и соколов, с выставкой техники и трофеев открылся в архитектурно-этнографическом музее "Семенково" под Вологдой, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Фестиваль "Русская охота" стартовал на Вологодчине. В первый день - деловая программа. В музее "Семенково" сегодня собрались эксперты отрасли и профессиональные охотники. Вместе с сенатором от Вологодской области Юрием Воробьевым и представителями МИДа и Минприроды, дипломатами из нескольких стран в нулевой день посетили площадки фестиваля и обсудили вопросы охотохозяйственной отрасли", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

На территории области расположены богатейшие охотничьи угодья, развита инфраструктура. Это оценили и в других регионах. Первый фестиваль в 2022 году вызвал большой интерес. В этом будет не менее интересно: элементы соколиной охоты и охоты борзых, демонстрация подманивания птиц, выставка вездеходов и техники для охоты и рыбалки, ярмарка, мастер-классы, выставка трофеев. Что-то познавательное здесь найдут посетители всех возрастов, сообщил губернатор.

Как рассказали организаторы гостям, в 1881 году в России создали стандарт русской псовой борзой, до этого каждый помещик культивировал свой типаж. Самой большой любительницей псовой охоты была императрица Елизавета Петровна, остальные государи больше уважали ружейную охоту. Гостям также показали сокола сапсана, самого быстрого сокола в мире, который развивает скорость до 320-360 км/ч, хотя обычная его скорость в момент атаки составляет около 180 км/ч.

По словам организаторов, главная задача фестиваля - рассказать самому широкому кругу гостей и туристов о забытых традициях Русского Севера. Поэтому площадкой для проведения выбран музей "Семенково", где развернется несколько тематических площадок: для обучения навыкам охоты, отдыха и торговли, фотографирования и развлечений. Детей ждут мастер-класс по стрельбе из лука, тематические конкурсы и забавы. В музейных домах пройдут мастер-классы традиционной народной культуры. Выступят творческие коллективы области. Впервые фестиваль "Русская охота" прошел в Вологодской области в сентябре 2022 года и получил положительные отзывы гостей и участников.