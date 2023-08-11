На Урале представили коллекцию западноевропейского искусства нижегородского музея

В экспозицию вошли 66 произведений XVI - начала XX века

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Произведения западноевропейских художников XVI - начала XX века из коллекции Нижегородского государственного художественного музея представили в центре "Эрмитаж-Урал" к 300-летию Екатеринбурга. В их числе работы Эль Греко, Поля Ренуара, передает корреспондент ТАСС.

"Есть предметы, которые из Нижнего Новгорода никогда не выезжали куда-либо, это первая их поездка на какой-либо выставочный проект за пределами родных стен. В частности, это вещи Эль Греко и Ренуара", - рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

В экспозицию выставки вошли 66 произведений мастеров XVI - начала XX века восьми европейских школ - произведения коллекции впервые экспонируются в таком количестве вне стен Нижегородского музея. В музее отмечают, что нижегородская коллекция - одно из региональных собраний России, которое позволяет проследить развитие зарубежного искусства на протяжении пяти столетий и включает в себя как произведения известнейших художников - Якопо Тинторетто, Эль Греко, Поля Ренуара, так и менее популярных мастеров.

Самое раннее из включенных в экспозицию полотен - "Портрет венецианского вельможи" Якопо Тинторетто, одно из наиболее поздних произведений - "Женщина, смотрящая на птичку. Лиз" Огюста Ренуара.

Для широкой общественности выставка будет доступна с 12 августа, ее можно будет посетить до 5 ноября.

О юбилее Екатеринбурга

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек. Ранее глава города Алексей Орлов сообщил, что на праздновании 300-летия города выступят Леонид Агутин, Пелагея, Клава Кока и Niletto. Среди артистов будут и группа Reflex, балет Аллы Духовой Todes, группа "Банд’Эрос", кроме того, в числе хедлайнеров заявлена певица Валерия.