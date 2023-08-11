Костюмы Табакова и Ефремова представили на юбилейной выставке МХТ Чехова и Музея МХАТ

Выставка "Театр и музей. Рождение чуда" открылась в Новом Манеже

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Выставочный проект Московского художественного театра (МХТ) им. Чехова и Музея МХАТ к 125-летию МХТ и 100-летию Музея МХАТ "Театр и музей. Рождение чуда" открылся в Новом Манеже. Посетители смогут увидеть костюмы артистов театра, в том числе Иннокентия Смоктуновского, Олега Ефремова, Олега Табакова, Константина Хабенского, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году 125 лет театру, 100 лет музею, 80 лет Школе-студии МХАТ. <…> Зачем наши отцы-основатели в свое время этот музей создали? Мне кажется очень важным отметить, что это было создано не для самолюбования. Это было такое поколение наших граждан, наших людей, культурных деятелей, которые очень много времени посвящали саморефлексии. Они писали дневники, они писали письма друг другу. И они этот музей создавали целенаправленно, но не для того, чтобы наслаждаться наградами, а для того, чтобы писать летопись свою", - сказала на открытии выставки директор Музея МХАТ Софья Грачева.

Директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Елена Харламова поздравила театр, музей и Школу-студию МХАТ с юбилеями. "Я вас всех поздравляю с юбилеем. Если кто-то не помнит, когда [архитектор Федор] Шехтель проектировал здание, то Станиславский на плане одного из помещений написал: "Здесь будет музей особенных вещей". И через 25 лет уже открылся музей", - напомнила она.

Концепцию выставки подготовил театральный режиссер Виктор Крамер. Ее центральным экспонатом стал настоящий водопад, отдельные фрагменты которого превратятся в экраны для видеопроекции. В разговоре с корреспондентом ТАСС Крамер отметил, что театр порой сравнивают с образом дерева. "Мне показалось, что древо - это слишком монументально. Поэтому мы создали этот водопад - бесконечный поток, где смешиваются люди, мысли, творческие идеи, верования", - сказал он, показав на инсталляцию.

Он назвал непростой задачей отражение в рамках выставки 125 лет жизни уникального театра. "Это была очень непростая задача. И я ставил перед собой одну цель - чтобы она была живой - такой же, как и театр, совершенно не обронзовевший - чтобы она передала дух тех людей, голоса их, ощущения, мысли, как будто они здесь. Чтобы это был единый мир, потому что он неделим", - сказал Крамер.

Об оформлении пространства выставки

Пространство оформлено без экспозиционных стен и витрин, вместо этого посетителям представлены арт-объекты, мультимедийные инсталляции, декоративные объекты. Одним из них стал макет сцены МХТ им. Чехова. Помимо этого, в экспозицию вошла инсталляция, посвященная Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко, которая отражает встречу деятелей искусства в ресторане "Славянский базар".

Основой другой инсталляции стал театральный костюм - сценическая одежда, в которой в театре выступали артисты разных поколений, среди них Ольга Книппер, Иван Москвин, Станислав Любшин, Александр Калягин, Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Олег Табаков, Константин Хабенский, Михаил Пореченков.

Выставка откроется для всех желающих 12 августа с взрослой и детской программами. В нее вошли лекции, мастер-классы, иммерсионные спектакли.