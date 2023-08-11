Таджикистан предложил ЮНЕСКО внести 17 объектов в список всемирного наследия

По словам министра иностранных дел республики Сироджиддина Мухриддина, сотрудничество между республикой и ЮНЕСКО за 30 лет вышло на качественно новый уровень

ДУШАНБЕ, 11 августа. /ТАСС/. Таджикистан предложил ЮНЕСКО для внесения в предварительный список 17 объектов исторического и культурного наследия. Об этом сообщил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, открывая торжественное мероприятие, посвященное 30-летию сотрудничества республики с ЮНЕСКО, которое состоялось в Национальном музее республики с участием главы представительства ЮНЕСКО в Алма-Ате Амира Пирича, дипломатов, чиновников, деятелей культуры и искусства.

"В настоящее время 17 объектов материального наследия Таджикистана внесены в предварительный список ЮНЕСКО", - сказал министр.

По его словам, сотрудничество между республикой и ЮНЕСКО за 30 лет выведено на качественно новый уровень, и Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО удалось добиться значительных достижений. "В этот период в список мирового наследия ЮНЕСКО включены древний город Саразм и Национальный парк Таджикистана, а также в сотрудничестве со странами региона в список нематериального культурного мирового наследия ЮНЕСКО внесены: традиционная музыка "Шашмаком", [национальное блюдо, плов] "Оши палов", [празднование мусульманского Нового года, день весеннего равноденствия] "Международный Навруз", [традиционная национальная вышивка] "Искусство вышивки Чакан", [народный музыкальный жанр] "Фалак", "Анекдоты Ходжа Насриддина" и "Шелководство и традиционное производство шелка для ткачества", - уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что при поддержке и во взаимодействии с ЮНЕСКО мировым наследием для нынешнего и будущих поколений стали творения таджикских поэтов, мыслителей и ученых, занимающие особое место в мировой культуре. В своем выступлении он подчеркнул, что особую значимость в условиях глобализации и столкновения цивилизаций приобретают дань уважения истории и сохранение национальных ценностей, в том числе языка, культуры и традиций.

После официальной церемонии участники мероприятия посетили выставку, на которой были представлены таджикские народные ремесла, праздничный дастархан (угощения), миниатюры художника Олима Камолзода и его дочери Бону. Артистами театра были подготовлены театрализованные сцены из произведений классиков таджикско-персидской литературы.

Таджикистан стал полноправным членом ЮНЕСКО в апреле 1993 года. В 1994 году в республике была создана Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО.