Автограф Маяковского ушел с молотка почти за полмиллиона рублей

"Литфонд" 10 августа провел очередные торги редких книг, рукописей и автографов культовых деятелей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Автограф поэта Владимира Маяковского в первом издании книги "О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч." ушел на торгах аукционного дома "Литфонд" за 480 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба дома.

"Финальная ставка за экземпляр с автографом поэта составила 480 000 рублей", - говорится в сообщении.

10 августа "Литфонд" провел очередные торги редких книг, рукописей и автографов культовых деятелей.

В топе продаж также оказались первое и единственное прижизненное издание русского поэта эпохи Просвещения Антиоха Кантемира (500 тыс. рублей), книга расстрелянного за слова о Сталине художника Алексея Гана (480 тыс. рублей).