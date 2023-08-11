В Севастополе ко Дню ВВС открыли выставку о зарождении военной авиации в России

В экспозицию, в частности, вошли фотографии ветеранов авиации аэродромов, а также полевая и парадная форма

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Экспозицию, посвященную истории зарождения военной авиации в России, открыли ко Дню Военно-воздушных сил в Севастополе. Первыми посетителями выставки стали более 100 ветеранов, передает корреспондент ТАСС.

"Открытие этой выставки мы приурочили ко Дню авиации. В Севастополе, городе, где зародилась авиация в России - это Качинская летная школа, первые военные аэродромы Бельбек и Кача, оказалось, что у нас нет музея, которые бы изложил эту историю становления. Поэтому мы отработали массу материала, обращались в архивы, разговаривали с ветеранами. Это наша первая выставка, над которой мы работали просто с нуля, днем и ночью изучали и формировали материалы. Под нее выделен самый большой зал в музейном комплексе", - сообщил ТАСС директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений Эдуард Крайнов, в состав которого входит 30-я бронебашенная береговая батарея, на территории которой открылась выставка.

Среди экспонатов - фотографии ветеранов авиации аэродромов Севастополя, погоны летчиков различных званий, полевая и парадная форма, памятные медали и нагрудные знаки, служебные рабочие тетради, а также информационные стенды с иллюстрациями и фотографиями, отражающие все этапы истории - от появления аэродромов до тренировок летчиков и выполнения ими первых боевых задач. Крайнов отдельно поблагодарил ветеранов, которые поделились знаниями и передали в экспозицию большое количество предметов, отметив, что в планах музея продолжить работу и расширить выставку.

Председатель совета ветеранов авиационного гарнизона "Бельбек" подполковник Валерий Мискевич отметил, что открытие выставки - праздник для всех авиаторов. "Сегодня - памятный день для авиаторов аэродромов Севастополя и Крыма, для ветеранов вооруженных сил, для всех севастопольцев большой праздник. Выставка - уникальная, на сегодняшний день в Севастополе и во всем Крыму такой нет. Авиационные полки, которые участвовали во время Великой Отечественной войны в воздушной битве за Севастополь и Крым, несли значительные потери. Их подвиги и слава отражены в сегодняшней экспозиции", - сказал он.

Как отметил представитель музейного комплекса "35-я береговая батарея" в Севастополе Андрей Пальвинский, город является не только родиной Черноморского флота, но и всей русской военной авиации. По его мнению, выставка откроет новый путь к "сотрудничеству двух родов войск уже в новейшей истории". Закончилась церемония открытия выставки минутой молчания в память о всех погибших в боях воинах и возложением цветов к памятнику командиру 30-й береговой батареи Георгию Александеру.

День Военно-воздушных сил - это профессиональный праздник военнослужащих и ветеранов военной авиации России. Традиционно его отмечают 12 августа. Дату празднования выбрали в связи с тем, что 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года приказом по военному ведомству Российской империи все вопросы воздухоплавания в армии были сосредоточены в главном управлении Генерального штаба.