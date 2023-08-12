Парк Горького отмечает 95-летие фестивалем искусств и открытием зимнего сада

Специально для парка создали 13 экспериментальных проектов по мотивам произведений Горького: от шоу на воде и шапито до спектаклей-променадов и театральных лабораторий

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве в субботу встречает 95-летие. О праздничной программе и событиях, приуроченных к юбилею, ТАСС рассказали в пресс-службе парка.

"12 августа 1928 года на территории от Крымского моста до Нескучного сада открылся Парк Горького - первый в стране массовый парк и культуры, и отдыха одновременно. Сегодня он объединяет четыре разные по характеру территории: партерную часть, Нескучный сад, природный заказник Воробьевы горы и парк искусств "Музеон". В этом году в центральном парке Москвы отмечают сразу две важные даты - 155-летие Максима Горького и 95-летие парка, носящего имя писателя", - сказал собеседник агентства.

Своеобразной отсылкой к биографии и увлечениям Максима Горького - известного любителя цветов - стало новое пространство в правом пилоне арки главного входа. Под крышей главной архитектурной доминанты парка открылся зимний сад - зеленый уголок с большим выбором растений. С 12 августа в зимнем саду стартует тематическая образовательная программа: посетителей ждут лекции по пересадке растений и интерьерному озеленению, а также мастер-классы по плетению венков из пшеницы, ботаническим барельефам и иллюстрациям.

"В преддверии дня рождения 11 августа арку главного входа украсил арт-объект "Время вперед". Инсталляция, созданная при поддержке Москомархитектуры, символизирует прошлое, настоящее и будущее Парка Горького. <...> Помимо арт-объекта на арке к юбилею украсили и входную группу. Ландшафтные архитекторы парка оформили лестницу, пропилеи и циркумференции арки уникальными новинками межвидовой бегонии, устойчивыми к непростым городским условиям", - добавили в пресс-службе.

Центральным событием празднования 95-летия парка станет фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" - с 11 по 20 августа. В этом году фестиваль расширил географию, побывав в Казани и Нижнем Новгороде, и программу: 10 дней, более 150 мероприятий разных форматов и более 400 артистов разных жанров. Специально для Парка Горького создано 13 проектов с экспериментальными форматами по мотивам произведений Горького: от шоу на воде и шапито до спектаклей-променадов и театральных лабораторий. В программе принимают участие известные деятели культуры: арт-директор фестиваля Евгений Миронов, Павел Басинский, Юрий Башмет, Александра Урсуляк, Петр Данга и многие другие.

Не просто юбилей

"12 августа, помимо дня рождения Парка Горького, отмечается День физкультурника. <...> На свежем воздухе будет организовано занятие по Inside Flow Yoga - направлению в йоге, которое соединяет танец и основные асаны, турниры по петанку с подарками и диджей-вечеринка", - отметили в пресс-службе парка.

Кроме того, с 23 августа по 24 сентября в галерее арки главного входа пройдет групповая выставка студентов и преподавателей школы фотографии и мультимедиа им. Родченко "Техника счастья".

"В этом летнем сезоне Парк Горького возродил службу стюардов. В наиболее популярных местах парка - от Музеона до Воробьевых гор - юноши и девушки, подкованные в истории парка и местоположении объектов на его территории, помогают посетителям в организации летнего досуга: решают оперативные задачи, от оказания доврачебной медицинской помощи до устранения технических неисправностей, консультируют по оптимальным маршрутам и интересным событиям в парке, а также предоставляют досуговый летний инвентарь - пуфы, кресла и шезлонги", - заключили в парке.