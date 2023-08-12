В Москве 18 августа откроется выставка живописи Николая Мочальского

Она пройдет в выставочных залах на Арбате Государственного музея А. С. Пушкина

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут побывать на выставке живописи Николая Мочальского, которая откроется 18 августа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Выставка живописи Николая Мочальского "Москва, я думал о тебе" откроется в столице 18 августа. Она пройдет в выставочных залах на Арбате Государственного музея А. С. Пушкина. В работах художника запечатлены старинные усадьбы и людные бульвары, уютные московские дворики и знаменитые дома Льва Толстого, Петра Вяземского, Федора Рокотова, улицы Пречистенка, Никитская, Моховая, а также памятник Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своем творчестве Мочальский продолжает традиции московской школы живописи, русского импрессионизма, главное в котором - образное восприятие мира. Художник ставит перед собой задачу, работая цветом и светом, передать окружающее пространство, запечатлеть уходящие образы старой Москвы.

"В своих картинах художник изобразил боль и тревогу из-за исчезновения двориков, усадеб, старых домов, за каждым из которых стоят исторические события и частички русской культуры. Экспозиция завершается работой "Карусель". В ней показан поток времени - круженье судеб, катаклизмов, архитектурных тенденций", - отмечается в сообщении.