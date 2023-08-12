В Шанхае на международном конкурсе пианистов Россию представил Богдан Санисалов

Музыкант исполнил перед жюри и публикой несколько классических произведений

ШАНХАЙ, 12 августа. /ТАСС/. Пианист Богдан Санисалов представил Россию на проходящем в Шанхае международном музыкальном фестивале и конкурсе пианистов. Российский музыкант исполнил в субботу перед жюри и публикой несколько классических произведений.

В качестве своей программы для первого тура пианист подготовил первую часть 2-й сонаты Бетховена и этюд из 39-го опуса № 6 Рахманинова. Второй тур конкурса, который продлится до 14 августа, должен пройти 13 августа.

"Я давно нашел этот конкурс, но никак не мог решиться. Готовиться я начал в конце июня, выбрал программу, согласовал с преподавателем и потом сидел и занимался часов по шесть-восемь", - рассказал пианист в беседе с корреспондентом ТАСС.

Санисалов признался, что для него участие в таком конкурсе имеет очень большое значение. "Это мой первый конкурс за долгое время. Важно и показать себя, и почувствовать атмосферу конкурса, потому что конкурс и концерт - это разные вещи. Когда ты играешь на концерте, то можешь больше себе позволить, чувствуешь себя более комфортно, а конкурс - это атмосфера соревнования. Это очень подстегивает, от конкурса ты получаешь другие эмоции", - сказал он, подтвердив также "боевой настрой" на участие.

"У меня есть желание исполнить программу с полной отдачей для новой публики, для жюри, и максимально возможно передать свое мироощущение через это. Это очень важно передать то, что внутри тебя. Это, наверное, и отличает всех участников, поскольку каждый хочет передать что-то свое", - считает музыкант.

О пианисте

Санисалов начал заниматься музыкой в возрасте пяти лет в своем родном городе Пензе. Он обучался в Пензенском музыкальном училище имени Архангельского и колледже имени Гнесиных. В настоящее время Санисалов учится в Российской академии музыки имени Гнесиных в классе преподавателя Павла Домбровского.

Он выступает на различных площадках города Москвы. Среди них, в частности, Большой зал академии имени Гнесиных, Музей Марины Цветаевой, концертная площадка в Москва-Сити. Играет он и в других городах России: в Нижнем Новгороде, Саратове, Надыме, Новом Уренгое, Пензе, Самаре, Рязани, Санкт-Петербурге и других. В его репертуар входят произведения от барокко до сочинений композиторов XXI века.

Конкурс в Шанхае

Шанхайский международный музыкальный фестиваль и конкурс пианистов является частью инициативы "14 путей в Дубай". Это крупный проект, предусматривающий проведение конкурсов для пианистов в 14 городах по всему миру. В каждом из них отбирается по пять финалистов, которые получают возможность принять участие в международном конкурсе Classic Piano в Дубае. Следующий такой конкурс пройдет в ОАЭ в 2024 году, а его призовой фонд составит €250 тыс. Организаторами мероприятия выступают Европейский фонд поддержки культуры и SAMIT Event Group.

Призовой фонд шанхайского конкурса составляет €18 тыс. Первые три победителя получат по €10 тыс., €5 тыс. и €3 тыс. соответственно.