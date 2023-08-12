На Сицилии проходят мероприятия в честь 150-летия со дня рождения Рахманинова

В их числе - концерты и мастер-классы для российских и итальянских студентов

РИМ, 12 августа. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Серия мероприятий, в том числе концерты и мастер-классы для российских и итальянских студентов, проходит в городе Эриче на Сицилии. Программа, посвященная 150-летию со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова (1873-1943), организована Фондом научной культуры имени итальянского физика Этторе Майораны при содействии Русского дома в Риме.

"Мы всегда стремимся охватить своими проектами самые разные уголки Италии. В этом году нам удалось наладить сотрудничество с Фондом "Этторе Майорана" на Сицилии, в городе Эриче, где пройдет серия концертов и мастер-классов, при участии, в том числе, и Российской академии музыки имени Гнесиных. Мы также привезли сюда выставку Российского Национального музея музыки, посвященную 150-летию Сергея Рахманинова, которая ранее экспонировалась в Русском доме в Риме", - рассказала корреспонденту ТАСС директор Русского дома Дария Пушкова. По ее словам, проект музыкальной школы с участием русских музыкантов и студентов - "целиком и полностью заслуга Фонда "Этторе Майорана". "И мы бесконечно благодарны Фонду за то, что они уже 60 лет верны принципу, что наука, культура, искусство и исторические связи принадлежат всему человечеству и преодолевают все границы", - добавила Пушкова.

Накануне в Эриче открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Рахманинова. Посетители смогут увидеть уникальные фотографии, афиши, программы концертов, которые предоставил Российский национальный музей музыки. Почти все представленные в экспозиции документы сопровождаются QR-кодами, которые дают возможность в том числе прослушать фрагменты произведений Рахманинова. Осенью эту выставку планируется показать в оперном театре "Массимо" в Палермо.

В пятницу вечером состоялся концерт классической музыки преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреатов всероссийских и международных конкурсов Алексея Вакера (фортепиано), Марии Власовой (аккордеон) и Екатерины Мочаловой (домра и мандолина). В ближайшие дни российские музыканты проведут на Сицилии серию мастер-классов для студентов.

Город исследователей

Фонд "Этторе Майорана" в 1963 году в Эриче основал итальянский физик-ядерщик Антонино Дзикики. В настоящее время эта организация объединяет более 130 школ, охватывающих все отрасли науки. "Главное, что отличает Эриче, - это дух, которым проникнуты все: и студенты, и преподаватели. Главная цель - учиться", - поделился в разговоре с корреспондентом ТАСС Дзикики. По его словам, за 60 лет существования Фонда более 139 тыс. ученых из 140 стран прошли программы последипломного образования.

Дзикики также является одним из основателей Всемирной федерации ученых, которая была создана в Эриче в 1973 году. Среди исследователей, внесших большой вклад в деятельность организации - лауреаты Нобелевской премии, физики Петр Капица (1894-1984) и Поль Дирак (1902-1984).

В настоящее время под патронатом фонда в четвертый раз проходят мероприятия Международной школы музыкальных наук, посвященные в этом году 150-летию со дня рождения Рахманинова.

"Лично я часто сотрудничал с деятелями культуры и искусства не из Италии. В частности, с русскими у меня сложились очень конструктивные отношения, поскольку академическая подготовка наших двух стран в области искусства была схожей", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС сын ученого, член административного совета Фонда "Этторе Майорана" Лоренцо Дзикики. Он добавил, что со стороны итальянцев есть большой интерес к музыке русских композиторов высочайшего уровня, которую они с удовольствием слушают.