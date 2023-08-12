Худрук Театра сатиры заявил, что Вера Васильева была счастлива на сцене

Сергей Газаров отметил профессиональное отношение Васильевой к коллегам и театру

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вера Васильева была настоящей звездой, она проживала все свои роли и была счастлива на сцене. Такое мнение высказал журналистам художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров в связи со смертью народной артистки СССР.

"Когда мы все родились, она уже была звездой. <…> Мы сегодня прощаемся с эпохой. Это великие люди великой страны", - сказал Газаров.

Он отметил профессиональное отношение Васильевой к коллегам и театру. "Она приходила на все наши сборы труппы - не только на открытие или закрытие сезона. Прекрасно выглядела. От нее веяло легкостью, - поделился он. - Представить ее в каком-то ином состоянии практически невозможно. Все ее роли отличаются именно этим. Это безумная заразительность. Хочется все время смотреть на нее, вглядываться, как она это делает. А она ничего не делала - она проживала".

По словам худрука, Васильева знала огромное количество стихов наизусть, всегда была элегантна и красива. "Она была счастлива быть на сцене. И никакой другой жизни, по-моему, не представляла", - заключил Газаров.