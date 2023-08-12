Свыше 80 детей из Москвы участвуют в международном детском культурном форуме

Мероприятие проходит в Новой Третьяковке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Международный детский культурный форум проходит в Новой Третьяковке, в нем принимают участие более 80 учащихся творческих образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Более 80 учащихся творческих образовательных учреждений столицы принимают участие во II Международном детском культурном форуме. Мероприятие проходит в Новой Третьяковке и объединяет талантливых ребят из России, а также из стран ближнего зарубежья", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в составе московской делегации - юные музыканты, художники, исполнители классического танца, артисты хореографических ансамблей. Многие из них - лауреаты конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства, победители всероссийских и международных соревнований. На форуме ребятам рассказывают о наследии разных народов, они общаются со сверстниками и наставниками из других регионов и стран.

Своих учеников направили столичные музыкальные школы имени И. О. Дунаевского, А. Н. Скрябина и В. Я. Шебалина, школы искусств имени С. П. Дягилева, № 11 и "Центр", объединенная школа искусств "Кусково", колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена и другие.

"Для участников форума предусмотрена познавательная программа: экскурсии на площадки ВДНХ и киноконцерна "Мосфильм", в концертный зал "Зарядье", Российский национальный музей музыки, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственную Третьяковскую галерею, Большой московский цирк на проспекте Вернадского", - добавили в пресс-службе.

Еще для них организованы концерты и мастер-классы, лекции и встречи с известными деятелями культуры, представителями государственных и общественных структур. Ребята узнают о театральном, музыкальном, изобразительном и хореографическом искусстве, современных медиа, о работе музеев и выставок, о литературе, кино и анимации.