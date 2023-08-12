Пушкинский музей планирует совместные выставочные проекты с Бразилией и Мексикой

По словам директора музея Елизаветы Лихачевой, стороны пока находятся на стадии переговоров

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина планирует развивать сотрудничество по выставочным проектам с Бразилией и Мексикой. Об этом сообщила директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

"В Бразилии не так давно произошла трагедия - сгорел Национальный музей. Конечно, мы работаем с бразильцами. И сейчас работаем с мексиканцами. Они очень хотят нам привезти Мезоамерику", - сказала Лихачева, выступая на II Международном детском культурном форуме.

Директор музея уточнила ТАСС, что в настоящее время проект находится на стадии переговоров. "Мы пока в процессе переговоров. Прошел первый шок после всего произошедшего, после того Россию попытались закенселить. Сейчас становится понятным: во-первых, не получилось закенселить; во-вторых, весь мир не заканчивается Европой, - поделилась она. - Сейчас мы потихоньку восстанавливаем те связи, которые были при Советском союзе. Наши коллеги заинтересованы, мы заинтересованы. Для нас это не просто попытка заполнить некий вакуум, это попытка пересмотреть наше мировоззрение", - добавила искусствовед.

В этом году II Международный детский культурный форум проходит по семи тематическим творческим направлениям, кураторами которых стали деятели культуры. Так, куратором направления "Музыкальное искусство" выступил пианист Иван Рудин, "Театральное и цирковое искусство" - ректор ГИТИСа Григорий Заславский и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, "Литература и журналистика" - литературовед Дмитрий Бак, "Хореографическое искусство" - актер и хореограф Егор Дружинин, "Продюсирование" - Светлана Кондратьева, "Музеи и изобразительное искусство" - гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, "Кино и анимация" - продюсер и режиссер Антон Калинкин.

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