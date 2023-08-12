В Перми на фестивале уличных театров "Флюгер" выступит рекордное количество коллективов

Мероприятие будет проходить 12 и 13 августа, на нем выступят 19 команд

ПЕРМЬ, 12 августа. /ТАСС/. Рекордное количество творческих коллективов выступит в этом году в Перми на фестивале уличных театров "Флюгер", который открылся в субботу на городской эспланаде. В юбилейный год 300-летия в столице Прикамья свое мастерство покажут 19 театральных и цирковых команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска и Перми, сообщает корреспондент ТАСС.

"Это уже четвертый фестиваль, и даже по церемонии открытия мы видим, что это мероприятие очень актуально, востребовано у публики - сегодня у нас раза в три больше зрителей, нежели в прошлом году. В этом году к нам приехали 8 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска и 11 коллективов из Перми, среди них много коллективов, которые у нас выступают впервые", - рассказала журналистам директор Центра по реализации проектов в сфере культуры Пермского края Елена Хаткевич.

По словам организаторов фестиваля, творческие коллективы подготовили множество премьерных постановок с использованием сложных конструкций и специального оборудования. В частности, для хедлайнеров фестиваля - воздушных гимнастов Bastrigin Brothers (Москва), на эспланаде построили большой бриллиант, с участием которого коллектив покажет шоу-программу "Между небом и землей". Участником фестиваля станет артист, актер Cirque Du Soleil Андрей Кислицин. Он покажет новый спектакль "Двойное непостоянство" - постановку про мистические сны и поиск себя. Также в Перми выступит уличный Театр "АспектР" (Санкт-Петербург) со спектаклем в движении "Cosmo". Театр клоунады "Микос" (Москва) представит спектакль "Авиаторы" - трюковое интерактивное театральное представление с прилетом "настоящего самолета".

Помимо приезжих артистов, на фестивале выступят 11 пермских творческих коллективов и театров. Например, артисты театра огня "Игры пламени" покажут огненные представления "Широкий разгул" и "Ах, водевиль" с яркими костюмами и разнообразием реквизита, огненными инсталляциями и пиротехническими эффектами, а театр кукол "Туки-Луки" представит интерактивный уличный спектакль "Н2О". На фестивале также созданы необычные интерактивные локации: волшебный замок с лабиринтом, фотозоны в виде открытых книг, кукольный театр для малышей и многое другое. "У нас есть задумка на будущий год - сделать с одним из коллективов именно флюгеровский спектакль, который будет идти только на "Флюгере", - рассказала Хаткевич.

Фестиваль уличных театров "Флюгер" проводится в Перми ежегодно с 2020 года. В этом году он посвящен 300-летию краевой столицы и будет проходить 12 и 13 августа. Организатором фестиваля выступает Центр по реализации проектов в сфере культуры Пермского края при поддержке Министерства культуры Прикамья.