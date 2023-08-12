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Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Актрису похоронили рядом с могилами народной артистки СССР Миры Кольцовой и диктора Игоря Кириллова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Народную артистку СССР, актрису театра и кино Веру Васильеву, которая умерла на 98-м году жизни, похоронили на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент ТАСС.

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Актрису похоронили рядом с могилами народной артистки СССР Миры Кольцовой и диктора Игоря Кириллова.

Ранее в Театре сатиры, где служила Васильева, прошла церемония прощания, а в храме Христа Спасителя состоялось отпевание. Проститься с Васильевой в театр пришли близкие, коллеги и поклонники, деятели искусства и политики, в том числе актеры Юрий Васильев и Максим Аверин, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт, художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и многие другие. Коллеги вспоминали ее как актрису чести и достоинства, называли эталоном и наставницей для артистов, символом красоты и жизнелюбия. 

Теги:
РоссияВасильева, Вера КузьминичнаМосква
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