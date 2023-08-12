В Кузбассе международный музыкальный фестиваль "Симфоночь" посетили 2 тыс. человек

Главным событием стал концерт Губернаторского симфонического оркестра

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Симфоночь на Томской Писанице" прошел в четвертый раз в Кемерове, его гостями стали свыше 2 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"На площадке "Поляна праздников" у Сибирского острога в Музее-заповеднике "Томская Писаница" проходит IV международный музыкальный фестиваль "Симфоночь". Его гостями стали более 2 тысяч человек. Главным событием дня стал концерт Губернаторского симфонического оркестра с участием звезд мировой оперной сцены родом из Кузбасса - солистки Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Марии Макеевой (сопрано), лауреата Международного конкурса им. П. И. Чайковского Марии Бараковой (меццо-сопрано), солистов филармонии - лауреатов международных конкурсов", - говорится в сообщении.

Участников фестиваля приветствовал губернатор Сергей Цивилев. "Это праздник, который проходит в Кузбассе уже в четвертый раз. С каждым годом его посещают все больше людей, многие приезжают целыми семьями, вместе с детьми. Фестиваль становится по-настоящему семейным, что очень радует. Мы заложили хорошую традицию, уверен, она будет жить очень долго, передаваться из поколения в поколение", - сказал Цивилев.

"Симфоночь на Томской Писанице" впервые прошел на территории одноименного музея-заповедника в Кемерове в 2019 году и был посвящен 300-летию Кузбасса. В 2020 году проект занял второе место в номинации "Лучший проект туристического события" Национальной премии Russian Event Awards.