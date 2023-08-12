В Подмосковье музей музыки представил две выставки о Шаляпине на фестивале в честь певца

На сцене фестиваля выступили солисты оперы, артисты хора и оркестра Государственного академического Большого театра России, а также музыкальные коллективы Сергиево-Посадского городского округа

ТАСС, 12 августа. Сотрудники Российского национального музея музыки представили на "Шаляпин-фестивале" две выставки, посвященные жизни и творческому пути оперного певца - "Браво, Шаляпин!" и "Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Федора Шаляпина и Иолы Торнаги". Гости фестиваля, прошедшего в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа, также услышали выступления артистов Большого театра, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея музыки.

"В рамках программы фестиваля мы сегодня представили две наши выставки - "Браво, Шаляпин!" и "Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Федора Шаляпина и Иолы Торнаги". Они обе посвящены биографии выдающегося российского оперного певца. Если первая уделяет больше внимания творческому пути Федора Ивановича, то вторая погружает нас в его жизненную историю, историю отношений с балериной, итальянкой Иолой Торнаги", - сказали в пресс-службе.

В музее отметили, что в экспозицию выставки "Браво, Шаляпин!" вошли материалы из фондов Музея музыки, рассказывающие о ярких событиях жизни русского баса - от начала его творческого пути в Казани и Уфе до Парижа, где он умер в зените славы. Размещенные в экспозиции QR-коды позволили услышать арии из опер и русские народные песни в исполнении артиста. Выставка "Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Федора Шаляпина и Иолы Торнаги" рассказала гостям о роли села в жизни Шаляпина, о деталях венчания певца и балерины летом 1898 года в Спасском храме села Гагино.

Как добавили в пресс-службе, во время фестиваля прошла насыщенная просветительская программа. В нее вошли интерактивные занятия и экскурсии, игры и викторины, в ходе которых гости поучаствовали в мастер-классе с профессиональными художниками, познакомились с русскими народными музыкальными инструментами, а также узнали о правилах этикета загородных поездок. Кроме того, на сцене фестиваля выступили солисты оперы, артисты хора и оркестра Государственного академического Большого театра России, а также музыкальные коллективы Сергиево-Посадского городского округа. Весь день на территории проведения фестиваля работала ярмарка народных мастеров.

В 2023 году Фестиваль посвящен 125-летней годовщине венчания Федора Шаляпина с балериной Иолой Торнаги и приурочен к 150-летию со дня рождения двух великих музыкантов - певца Федора Шаляпина и композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организаторы фестиваля - Российский национальный музей музыки и администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Партнер фестиваля - Российское военно-историческое общество.