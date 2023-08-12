В Карелии открыли "Музей недавнего" в рамках "Ночи заводов"

В программу фестиваля включили мастер-классы, выступления музыкантов и выставки, связанные с заводским прошлым и будущим города

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 августа. /ТАСС/. "Музей недавнего" открыли в Петрозаводске в рамках фестиваля "Ночь заводов", которая 12 августа проходит в России, передает корреспондент ТАСС.

"Музей недавнего" - это проект петрозаводской Академии фотографии, поддержанный Фондом президентских грантов. Его авторы создали постоянную экспозицию неоновых вывесок советских лет и исторических фотографий Онежского тракторного завода (ОТЗ). Сам музей расположен в арт-пространстве Синий коридор, которое находится на территории бывшего ОТЗ, где и проводится "Ночь заводов" в Петрозаводске. В программу фестиваля включили мастер-классы, выступления музыкантов и выставки, связанные с заводским прошлым и будущим города. Во время торжественной церемонии при входе в здание, где расположен музей, зажгли восстановленную неоновую вывеску "Миру - мир".

"Я бы хотел видеть этот музей как место, где петрозаводчане смогут заново познакомиться с тем, что такое неон в том значении, в каком он был в 20 веке в России, - сказал Роман Молодцев, который занимался восстановлением вывески. - Вы сможете тут увидеть образцы русского светографического дизайна со второй половины 20 века до совсем недавнего прошлого, то есть того, что попадает под временные рамки "Музея недавнего".

Как сказано в экспозиции, вывеска "Миру - мир" находилась на крыше здания на Первомайском проспекте с 70-х годов. Она была видна водителям, въезжающим в город с трассы Ленинград - Мурманск и пассажирам поездов, приезжавшим с севера. В мае 2023 года табличку демонтировали и перенесли в новое место, что широко освещали в СМИ.

Александровский пушечно-литейный завод - одно из старейших металлургических предприятий России, созданное по указу Екатерины II в конце XVIII века. После открытия производства Петрозаводск получил статус города, а в скором времени стал центром Олонецкой губернии. В XX веке с приходом советской власти производство, переименованное в "Онегзавод", стало заниматься ремонтом дорожной техники и деталей для небольших рыболовных судов. А к середине прошлого столетия здесь появился Онежский тракторный завод по изготовлению лесозаготовительной техники. В 2010 году территорию завода в центре города приобрела компания "Охта-групп".

Фестиваль "Ночь заводов", объединяющий искусство и индустриальные объекты, проходит в России 12 августа. В нем понимают участие 18 индустриальных пространств из 16 регионов страны. На их территориях разместили мультимедийные инсталляции и арт-объекты, а также организовали массовые культурные события: спектакли-променады, выставки, концерты и перформансы. Организаторы ожидают, что не менее 5 тыс. зрителей присоединится к прямой трансляции фестиваля на сайте, а также около 4 тыс. зрителей придут на сами мероприятия в городах проведения.