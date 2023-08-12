В Нижнем Новгороде на фестивале "Великая Русь" объединились классическая музыка и мэппинг

Темой события стало путешествие нижегородского купца Терентия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Шедевры русских и зарубежных композиторов, а также народные песни прозвучали на фестивале "Великая Русь" в Нижнем Новгороде на Стрелке Оки и Волги. Произведения сопровождались архитектурной подсветкой кафедрального собора князя Александра Невского, передает корреспондент ТАСС.

"Это словосочетание "Великая Русь" именно здесь звучит наиболее гармонично, на фоне этого великолепного кафедрального собора, носящего имя благоверного князя Александра Невского, который олицетворяет во многом силу Руси и величие Руси", - сказал перед открытием фестиваля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий добавил, что Нижний Новгород вновь становится образцом и образом прочтения истории страны.

Дирижером в этот вечер выступил дирижер Симфонического оркестра радио и телевидения Сербии Боян Суджич. "Мне было очень приятно получить приглашение от организаторов, мне очень приятно поучаствовать в фестивале вместе с прекрасным оркестром из Нижнего Новгорода. Программа фестиваля известна широкой публике, поэтому, я думаю, что всем будет приятно ее еще раз послушать", - рассказал журналистам Суджич, который впервые приехал в Нижний Новгород.

Он отметил, что в его карьере уже были подобные концерты, когда происходит синтез нескольких видов искусства. "Одна и та же традиция и в Сербии, и в России, поскольку я уже делал такие концерты, имея опыт, мне уже понятно, как это все происходит", - добавил дирижер.

Международные отношения и 3D-эффект

Приглашение Суджича режиссер фестиваля Ирина Гаудасинская объяснила в первую очередь желанием укреплять международные отношения. "Во-вторых, это, безусловно, его специализация, поскольку мы взяли много европейской музыки, он, как никто другой, смог с нашим оркестром проработать это", - сказала она.

Фестиваль посвятили культурным и историческим особенностям страны. Темой события этого года стало путешествие нижегородского купца Терентия. Основой музыкальной программы стали шедевры русских и зарубежных композиторов и народные песни. Для гостей фестиваля прозвучали произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Арама Хачатуряна и других.

Гаудасинская отметила, что музыка таких композиторов может привить юному поколению любовь к классической музыке, к академическому искусству. "И подготовить их, возможно, к чуть более сложным для слушания и понимания произведениям, которые уже потом можно будет посмотреть в театре, в концертных программах, в филармонии", - сказала она.

С помощью видеоэкранов и проекций на собор каждый номер сопровождался визуальными ассоциациями на темы российской истории и культуры, исторических героев. В качестве материала использовали произведения русской живописи, изображения архитектурных объектов, планы Нижнего Новгорода, а также изображения уникальных природных мест России. Гаудасинская отметила, что в этом году на фестивале впервые в России использовали технологию, при которой экраны располагаются таким образом, что в определенной проекции создается эффект 3D-изображения, то есть присутствие зрителя прямо внутри картинки.

В фестивале приняли участие оркестр, хор и солисты Нижегородского государственного театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, а также Иван Гынгазов - солист театра "Геликон-опера" и Мариинского театра.