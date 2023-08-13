На фестивале в Кирове фильм "Золотая бронза" получил приз зрительских симпатий

Картина состоит из пяти новелл, каждая из которых раскрывает историю жизни детей после трагедии в Беслане

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Фильм "Золотая бронза" режиссера Игоря Копылова о жизни детей после трагедии в Беслане получил приз зрительских симпатий на II Вятском открытом фестивале театра, кино и журналистики "На семи холмах" в Кирове. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", снявшей кинокартину при поддержке Института развития интернета.

"На II Вятском открытом фестивале театра, кино и журналистики в Кирове картина режиссера Игоря Копылова "Золотая бронза" получила приз зрительских симпатий", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что это седьмая награда в фестивальной жизни фильма. Его премьерный показ состоялся 4 сентября 2022 года в Беслане. На премьере присутствовали олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Найфонов, ставшие прототипами главных героев киноленты.

До выхода картины в интернет-прокат при содействии Минпросвещения были организованы специальные онлайн-показы в общеобразовательных учреждениях. Они проводились в рамках проекта "Киноуроки в школах России". В результате фильм посмотрели более 2 млн учащихся с 5-го по 11-й классы. После премьеры в соцсетях картина набрала свыше 12,9 млн просмотров и положительных отзывов.

Фильм "Золотая бронза" - это собирательные истории и судьбы реальных людей, живущих в регионе. Картина состоит из пяти новелл, каждая из которых раскрывает историю жизни детей после трагедии в Беслане, произошедшей в 2004 году, когда террористы захватили здание школы и три дня удерживали в ее спортзале более тысячи заложников. Продюсерами художественной картины стали Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Одним из авторов сценария выступил Игорь Копылов, известный своей работой над фильмом "Небо", сериалом "Ленинград 46" и другими.

Фестиваль "На семи холмах" проводится при поддержке правительства Кировской области и приурочен к празднованию в следующем году 650-летия города Кирова (ранее Вятка, Хлынов). В рамках мероприятия было представлено 12 спектаклей. Лучшим спектаклем больших форм были признаны "Соперницы" режиссера Владимира Панкова с Еленой Яковлевой и Натальей Щукиной в главных ролях. Лучшим спектаклем малых форм стал спектакль Георгия Иобадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". Впервые в конкурсную программу вошло более 20 фильмов. Гостями и участниками фестиваля стали кинематографисты, известные актеры, театральные и общественные деятели, певцы и музыканты, среди которых были народные артисты России Светлана Крючкова, Андрей Соколов, заслуженные артисты РФ Сергей Селин, Елена Сафонова и другие. Президентом фестиваля является продюсер Сергей Новожилов.