В Петербурге в 25-й раз пройдет фестиваль современного танца Open Look

В мероприятии примут участие мастера из России, Армении, Белоруссии, Венгрии и Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге откроется XХV Международный фестиваль современного танца Open Look при участии мастеров из России, Армении, Белоруссии, Венгрии и Германии. В первый день в Доме танца "Каннон данс" пройдут мастер-классы и танцевальная лаборатория, а 15 августа участники начнут показ своих работ на Новой сцене имени Всеволода Мейерхольда Александринского театра.

"Мы дошли до юбилея в активной форме. Все эти годы фестиваль продолжал развиваться. Появление Новой сцены Александринского театра открыло новые возможности для фестиваля, и наша программа увеличилась в четыре раза. Уже больше года, став подразделением "Петербург-концерта", мы поддерживаем современный танец уже на государственном уровне", - рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС директор Open Look Вадим Каспаров.

В течение 5 дней публика увидит 17 спектаклей. Россию будут представлять хореографы из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Челябинска, Костромы, Новосибирска. Постановки расскажут о человеке и природе его души, проблемах правды и лжи, одиночестве и поиске взаимопонимания между людьми.

В день первых показов зрители увидят спектакль "Вместе поодиночке" московского хореографа, победителя фестиваля "Танцсоюз" Виктории Арчая. Впервые в Open Look со спектаклем "Локсар" примет участие Центр современной хореографии Надежды Кашкан из Минска. Также на фестивале состоится премьера спектакля "Диалоги" лидера Челябинского театра современного танца Ольги Поны.

Завершится Open Look 19 августа премьерой спектакля "Бессердечность", созданного в сотрудничестве театра "Каннон данс" и хореографа, танцовщицы и видеохудожника Лилит Акопян (Армения - Германия).

О фестивале

Open Look - старейший в России международный фестиваль современного танца. Основан в 1999 году Вадимом и Натальей Каспаровыми. Ежегодно фестиваль представляет новые тенденции в современном танце и смежных дисциплинах (перформансе, кинотанце, мультимедиа). Нынешняя программа адресована как профессионалам, так и широкой публике.

По словам директора фестиваля, по мере его развития отечественные хореографы, освоив зарубежный опыт, в последние семь-восемь лет "уже выходят на платформу со своими зарубежными коллегами и делают порой даже более интересные вещи". Сейчас фестиваль больше уделяет внимания российскому контенту. Ежегодно оргкомитет рассматривает более 100 заявок со всей России.