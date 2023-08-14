В Кирилло-Белозерский музей поступили редкие головные уборы XIX века

Экспонаты собрали на Русском Севере

ТАСС, 14 августа. Редкие женские головные уборы XIX века - борушки и кокошник, украшенные золотым шитьем, поступили в коллекцию Кирилло-Белозерского музея-заповедника, сообщили ТАСС в музее.

"Головные уборы дошли до нас в хорошей сохранности. На донце одной из борушек вышита надпись, которую раньше обычно вышивали на полотенцах: "Кого люблю, тому дарю". Предметы, предлагаемые сдатчицей, были привезены ее отцом - Валерием Тюлиным - из поездок, где он собирал различные ценности. Во время собирательства он посетил район Онеги, Северной Двины, Карелию. Скорее всего, предметы происходят из этих регионов и бытовали именно на Русском Севере. Предметы украшены золотным шитьем, характерным для Русского Севера, имеют художественную ценность и значительно обогатят коллекцию музея", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Как уточнила пресс-секретарь музея Мария Хаустова, Кирилло-Белозерский музей-заповедник насчитывает более 86 тыс. экспонатов. Коллекция "Народные ткани" составляет около 5 тыс. предметов. Среди них 50 головных уборов - борушек, повойников, сборников, кокошников. Одному из уборов почти 300 лет.

Хранитель фондов музея Наталья Красильникова отметила, что в русском народном костюме головной убор - интереснейший элемент одежды, которому уделялось особое внимание. Он точнее всего указывал, из какой местности владелица, ее возрастные особенности, семейное положение и социальную принадлежность.

Вологодская борушка - это закрытый женский головной убор в виде плотно прилегающей шапочки из ткани (парчи, бархата, шелка, атласа), простеганной или наклеенной на картон, подкрахмаленный холст и иногда даже на бересту, с достаточно высоким очельем (часть убора, прикрывающая лоб) и сосборенной впереди тульей, с подкладом из ситца или холста. Сзади сборник затягивался на вздержку. Очелье и донце украшались вышивкой из золотных или серебряных нитей, бисером и позументом (золотая или серебряная тесьма). Борушка облегала голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком. Борушки всегда носили с платками, которые надевались таким образом, чтобы было видно очелье, пояснили в музее.

Коллекция "Народные ткани" с уникальными головными уборами находится в открытом фондохранилище отреставрированной Белозерской башни. На каждом ярусе благодаря специальным приборам ежедневно выдерживается необходимый для сохранности предметов температурно-влажностный режим.