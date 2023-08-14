Фильм "Вызов" выйдет в онлайн-кинотеатре Start 1 сентября

Одновременно с онлайн-премьерой зрители смогут узнать, как создавался проект в восьмисерийном документальном проекте "Вызов. О фильме, покорившем космос"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Космическая драма Клима Шипенко "Вызов" выйдет в сети 1 сентября. Фильм появится в библиотеке онлайн-кинотеатра Start, сообщили в пресс-службе сервиса.

"После полета Юрия Гагарина все мальчишки мечтали быть космонавтами. А "Вызов" Клима Шипенко, ставший первым игровым фильмом, снятым на борту МКС, доказал, что нет ничего невозможного. Онлайн-премьера картины состоится на Start 1 сентября", - говорится в сообщении.

Одновременно с онлайн-премьерой зрители смогут узнать, как создавался проект в восьмисерийном документальном проекте "Вызов. О фильме, покорившем космос", который уже доступен в онлайн-кинотеатре.

"Вызов" является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start, при поддержке Фонда кино. Для съемок фильма 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, режиссер картины Шипенко и исполнительница главной роли актриса Юлия Пересильд. По сюжету "Вызова" торакальный хирург Женя в исполнении Пересильд за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Ей предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

В съемках на МКС принимали участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев, Елена Валюшкина, Александр Самойленко и другие.