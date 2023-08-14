Минкультуры начало прием заявок на участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане

Их можно подать по таким направлениям, как ведущие театры, зарубежные театры, межрегиональные театры, ТЮЗы, молодежные театры и театры кукол, театральные коллективы творческих вузов страны, по поддержке гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Прием заявок на участие в программах Всероссийского гастрольно-концертного плана начался в РФ, сообщает Минкультуры.

Всероссийский гастрольно-концертный план реализуется на всей территории России и включает две программы: "Большие гастроли" (гастроли театров) и "Мы - Россия" (гастроли национальных коллективов).

"Этот проект Минкультуры России помогает творческим коллективам организовывать выступления даже в самых отдаленных уголках нашей страны. Оператором выступает "Росконцерт", - сообщило ведомство в Telegram-канале.

Благодаря "Большим гастролям" зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров. Заявки по программе "Большие гастроли" принимаются по направлениям: ведущие театры, зарубежные театры, межрегиональные театры, ТЮЗы, молодежные театры и театры кукол, театральные коллективы творческих вузов страны, по поддержке гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров.

Участвовать в другой программе - "Мы - Россия" - могут национальные песенно-танцевальные, хореографические и хоровые коллективы. Сообщить о своем желании участвовать в программах можно до 24 сентября.