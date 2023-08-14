На мероприятия к 80-летию Курской битвы введут вход по пригласительным

В Поныровском районе Курской области, в частности, состоится открытие первой очереди нового мемориального комплекса

КУРСК, 14 августа. /ТАСС/. В Курской области для обеспечения безопасности организуют вход по пригласительным билетам на масштабные мероприятия, приуроченные к 80-летию победы в Курской битве, которые пройдут 23 августа в регионе. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства области губернатор региона Роман Старовойт.

"Все указанные праздничные мероприятия [к 80-летию победы в Курской битве] будут проведены с учетом всех требований безопасности. В частности, вход на мероприятия будет только по пригласительным, большинство билетов распространим сотрудникам предприятий и организаций Курской области. Также билеты с 21 августа будут доступны в кассах культурных учреждений города. На следующий день с 24 августа мемориальный комплекс будет открыт для всех", - сказал Старовойт.

Вход по пригласительным организуют на масштабные мероприятия к 80-летию победы в Курской битве, в частности, открытие первой очереди нового мемориального комплекса в Поныровском районе, концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, концертную программу в Курске, где выступят творческие коллективы и ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Также в регионе пройдут традиционные возложения венков, "Марш памяти", Всероссийский марш-парад духовых оркестров "Мелодия Победы".

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция. В память о подвигах воинов 3-й гвардейской истребительной противотанковой артиллерийской бригады в 1943 у села Теплое в Курской области установили монумент "Героям-артиллеристам".