В Новосибирске представят сценическую версию пьесы Горького "Дачники"

Режиссером постановки выступил выпускник ГИТИСа, главный режиссер Александринского театра в Санкт-Петербурге Никита Кобелев

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Новосибирский театр "Старый дом" откроет новый сезон 19 и 20 сентября премьерой спектакля, переосмысляющего пьесу Максима Горького "Дачники". Текст пьесы и герои переработают для современного зрителя, сообщает пресс-служба театра.

Сюжет пьесы "Дачники", которую написал Горький в начале XX века, посвящен идейному расслоению интеллигенции. В то время одна часть ее стремилась к активной связи с народом, другая же мечтала о собственной зоне комфорта, утверждая, что история обойдется и без них. "Дачниками" Горький называл образованных и воспитанных людей, которые намеренно удалились от исторических перипетий, чтобы продолжать существовать по инерции.

"В 1904 году премьера "Дачников" на сцене Театра В. Ф. Комиссаржевской обернулась скандалом: некоторые писатели и критики, узнав в персонажах себя, попытались сорвать спектакль. Максим Горький был доволен: его пьеса о "мутации" интеллигенции в сытую буржуазию, терзаемую вопросами бытования в турбулентное время, но в результате выбирающую покой и отдых, попала в цель. С тех пор мир то и дело возвращается на созвучный временному контексту горьковских дачников виток, где креативный класс вновь и вновь рефлексирует на тему "своего места под солнцем". Люди, как и прежде, собираются на дачах, чтобы в блаженном "ничегонеделании" предаться самым разным рассуждениям", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в театре, режиссер постановки - выпускник ГИТИСа, главный режиссер Александринского театра в Санкт-Петербурге Никита Кобелев. В "Дачниках" он исследует реакцию условного "среднего класса" на исторические сдвиги последнего времени, чтобы почувствовать душевное состояние современников. Литературной адаптацией текста пьесы для спектакля занимается известный белорусский драматург, лауреат фестивалей и конкурсов Дмитрий Богославский. По его словам, создатели адаптируют текст Горького, чтобы он прозвучал современно. "В сюжетном плане мы стараемся не отходить от пьесы, сохраняя все сюжетные линии и перипетии. Наша главная цель - приблизить героев к зрителю и к сегодняшнему дню", - приводит его слова пресс-служба.

Театр "Старый дом" был создан в 1933 году, в его репертуаре на сегодняшний день как классические, так и ультрасовременные постановки. Театр побывал во многих городах России, гастролировал по Германии, Польше, Украине, Швеции, Японии, Молдавии, попал в Книгу рекордов области как самый гастролирующий коллектив Новосибирска.