Лепс и Расторгуев исполнят на конкурсе песни в Крыму композицию погибшего автора из ДНР

Некоторые исполнители споют на гала-концерте международного конкурса "Автора!" вместе с авторами новых песен

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Музыканты Григорий Лепс и Николай Расторгуев на гала-концерте в рамках международного конкурса русской песни "Автора!" на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму исполнят песню автора из Донецка, погибшего в конце 2022 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе международного конкурса "Автора!".

"Главная сцена "Тавриды" станет местом громких премьер новых песен - Мия Бойка споет лиричную песню "Просто", которую написал Анатолий Алексеев из Республики Молдовы, Митя Фомин - композицию "Письмами (Кристи)", группа "Фабрика" споет песню автора из Донецка Игоря Майского "Дурочка-любовь", Виктория Дайнеко - "Тихо так", дочь Любови Успенской, Pacha Tati - "Ой, мама". На гала-концерте прозвучат две особенные песни авторов из Донецка, погибших в конце прошлого года. Песня "Вообще-то, здесь мог быть и ты" авторства Андрея Старинцева прозвучит в исполнении Николая Расторгуева и Григория Лепса, а "Мой город" Марии Пироговой исполнят Виктория Дайнеко и заслуженная артистка Донецкой Народной Республики Наталья Качура", - говорится в сообщении.

Во время гала-концерта некоторые песни будут исполняться артистами вместе с авторами новых песен. Так, Дмитрий Харатьян споет песню "Солнышко" вместе с ее автором Виктором Гавриленко, физиком-бардом из Новошахтинска, Юлианна Караулова выйдет на сцену вместе с авторами новой песни "Сильная" - Дилярой Хайруллиной из Набережных Челнов и Николаем Чебановым из Ставрополья, а конкурсные песни Хайруллиной и Чебанова также прозвучат в исполнении Shaman ("Самый русский хит") и Вани Дмитриенко ("Хатико").

Суперфинал международного конкурса русской песни "Автора!" пройдет 19 августа. Событие реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках фестиваля "Таврида.АРТ".

Первый сезон международного конкурса авторов русской песни, инициированного в 2022 году Игорем Матвиенко, проводила Музыкальная Академия Матвиенко. Всего в рамках проекта по поиску талантливых людей с новыми песнями прошло шесть этапов - Основной конкурс, Новогодняя песня, Лирическая песня, Песня о любви к Родине, Детская песня и Молодежная песня. Общее количество присланных песен на конкурс из разных городов России и других стран составило более 10,5 тыс. композиций, добавили в пресс-службе.