В России открыли прием заявок на сценарную лабораторию с призовым фондом 4 млн рублей

Он продлится до 15 сентября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Союз кинематографистов России открыл прием заявок на участие в сценарной лаборатории "Формула пути", призовой фонд которой составляет 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда поддержки регионального кино (ФПРК).

"Союз кинематографистов России открывает прием заявок в лабораторию "Формула пути" для сценаристов. Свои синопсисы и сценарии могут прислать кинокомпании, а также отдельные авторы без возрастных ограничений. Подать заявку можно до 15 сентября 2023 года", - сообщили в пресс-службе.

Организаторы рассмотрят работы в категориях "Игровое полнометражное кино и сериалы", "Документальное полнометражное кино и сериалы", а также "Анимационное полнометражное кино и сериалы". Среди приоритетных тем лаборатории - индустриальное кино, в котором главные герои являются представителями рабочих и инженерных специальностей, детское и семейное кино, а также кино как фактор создания инвестиционной привлекательности российских регионов.

"Успешно проведенная лаборатория в прошлом году показала потенциал молодых авторов со всей страны. В этом году мы хотим расширить формат, добавив анимационные и документальные проекты, сконцентрируясь при этом на приоритетных не только для фонда, но и для всей отрасли направлениях - детском и семейном, индустриальном и туристическом кино", - цитирует пресс-служба заместителя исполнительного директора ФПРК Дмитрия Якунина.

Отбор участников пройдет в сентябре, по итогам оценок проектов будет сформирован шорт-лист. Очный этап лаборатории, включающий финальный питчинг, пройдет в декабре 2023 года. Призовой фонд лаборатории составляет 4 млн рублей. Победителями по результатам питчинга станут авторы четырех проектов. Обязательным условием участия является очное присутствие на питчинге.