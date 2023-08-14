"Запрещенные барабанщики" выступят на книжном фестивале на Урале

Он пройдет с 25 по 27 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Рок-группа "Запрещенные барабанщики" и другие музыканты выступят на I Международном книжном фестивале "Красная строка", который пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа. Об этом сообщила пресс-атташе фестиваля Полина Черная.

"На сцене "Капсула времени" можно танцевать под "Запрещенных барабанщиков" и Kickin' Jass Orchestra, подпевать Корнею и пообщаться с актером Сергеем Горошко и его группой Chili Cheese", - сообщила Черная.

Кроме того, в планах выступление групп "Любовь Эмигранта", "Макодзеба", "Мытищи в огне" и других музыкантов.

Ранее также сообщалось, что на фестиваль приедут автор романа "Вонгозеро" Яна Вагнер, а также Анна Матвеева, Ксения Буржская и другие писатели.

Международный книжный фестиваль "Красная строка" пройдет в 2023 году впервые. Планируется, что в разных локациях Екатеринбурга развернут более 30 жанровых площадок, основная будет расположена в центре города - в Историческом сквере. Здесь можно будет приобрести книги, посетить встречи с авторами, презентации книг, принять участие в книжном клубе и посмотреть театральные постановки. Организаторами "Красной строки" выступает команда крупнейшего на Урале музыкального фестиваля Ural Music Night.