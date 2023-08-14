В Минкультуры сообщили о запросе на увеличение возраста получателей Пушкинской карты

В ведомстве отметили, что решения по расширению этой программы еще не приняты

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Решения по расширению программы "Пушкинская карта" еще не приняты, но есть запрос на увеличение возраста ее получателей. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная в ходе открытого диалога с участниками форума "Территория смыслов".

"Запрос есть на увеличение возраста [участников программы "Пушкинская карта"] <...>. Например, в Новосибирской области <…> есть Лаврентьевская карта, ее запустили недавно. <...> Это для аспирантов, для тех, кто продолжает учебу, но еще не ушел в самостоятельную рабочую жизнь. Так или иначе продолжения программы имеют место <...>, пока готового решения нет", - сказала Преподобная.

Она также отметила, что не все молодые люди, на которых ориентирована программа, оформляют Пушкинскую карту. "Ребят в этом диапазоне ежегодно от 13 до 14 млн, оформили порядка 60%. То есть оформляют не все ребята. Как правило, это связано с тем, что в регионе не у каждого ребенка есть, куда пойти. Мы работаем с регионами, чтобы все-таки Пушкинская карта оформлялась, и в нее было интегрировано все, что можно туда интегрировать", - сказала замминистра.

Как сообщила также Преподобная, у мероприятий на портале Культура.РФ может появиться тепловая карта, которая позволит определять события, которые проходят рядом и которые можно в том числе посетить по Пушкинской карте. "Мы сейчас будем работать, чтобы у этих мероприятий появилась тепловая карта, чтобы ребенок или молодой человек мог открыть приложение и видел, что рядом с ним непосредственно <…> будет проходить", - сказала она. Преподобная напомнила, что портал постоянно пополняется актуальной информацией о событиях в сфере культуры.

Региональный аналог "Пушкинской карты" запустили в 2023 году для аспирантов в Новосибирской области. Проект ориентирован на аспирантов научных институтов и вузов. Получить карту могут те, кто обучается по очной форме в аспирантуре, адъюнктуре, ординатуре и ассистентуре, в научно-исследовательских и образовательных организациях высшего образования - вузах Новосибирской области. Молодые ученые смогут бесплатно посещать учреждения культуры региона.

О программе "Пушкинская карта"

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры. В июле Минкультуры РФ сообщало, что с момента запуска программы карты оформили более 8,6 млн россиян, что составляет свыше 50% молодежи от 14 до 22 лет. К программе присоединились более 10,7 тыс. организаций культуры, в том числе 3,9 тыс. кинотеатров и 1 тыс. музеев. Самым популярным направлением остается кино: более трети всех билетов приобретаются в кинотеатры. 21% от общего количества составили спектакли и концерты, 16% - выставки, 2% - лектории и творческие встречи.