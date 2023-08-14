В Москве состоится спецпоказ документального фильма "Великая Отечественная в хронике ТАСС"

Мероприятие проведут в рамках акции "Ночь кино" 26 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специальный показ документального фильма "Великая Отечественная в хронике ТАСС" состоится в рамках акции "Ночь кино" в Москве 26 августа. Об этом сообщила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая на пресс-конференции в ТАСС.

В Москве 26 августа 2023 года в восьмой раз пройдет "Ночь кино" - ежегодная общегородская акция, посвященная кинематографу. "Москино" предлагает бесплатно посмотреть на больших экранах лучшие образцы зарубежного и отечественного кино, нестареющую советскую классику, фильмы - лидеры отечественного проката, популярные российские сериалы и подборки короткометражного кино.

"В секции "Документальное кино" мы покажем фильм "Великая Отечественная в хронике ТАСС". Это замечательный фильм, очень серьезное исследование. <…> Благодаря замечательным и выдающимся фотографам ТАСС мы увидели войну совсем другую. Зрители узнают, при каких обстоятельствах снимались самые главные кадры войны, почему многие фотографии не публиковались вообще. Эта замечательная картина будет показана в "Москино Спутник" в 18:00", - сказала Мокрицкая.

Как уточнили в пресс-службе "Москино", сценарий построен на архивных фотографиях ТАСС - использовано более 70 снимков, - кадрах документальной кинохроники и видео из семейных архивов. Зрители также познакомятся с судьбами журналистов и их работой в блокадном Ленинграде и Сталинграде, узнают, как в настоящее время московские школьники через военные фотографии восстанавливают истории жизни и подвигов бойцов.

Также в фильме рассказывается о знаменитом проекте - "Окнах ТАСС" и самоотверженном труде художников редакции в Москве и блокадном Ленинграде. Фильм представит руководитель отдела внешних коммуникаций ТАСС Екатерина Титова.