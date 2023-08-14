В Москве впервые пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира

Концерты будут проходить на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье".

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Музыканты из 18 стран примут участие в первом Фестивале юношеских оркестров мира, который состоится в Москве с 18 по 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба Русского концертного агентства (РКА).

"Среди участников фестиваля - юношеские симфонические оркестры из Алжира и Узбекистана, Арабский юношеский симфонический оркестр, молодые музыканты из Китая, Республики Корея, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии и так далее", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего в смотре будут участвовать музыканты из 18 стран.

В пресс-службе также рассказали, что на фестивале будет создан Всемирный юношеский симфонический оркестр, выступление которого финализирует смотр.

Концерты будут проходить под открытым небом на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье".

В дни фестиваля, вход на который будет свободным, для публики выступит Детский симфонический оркестр городов Росатома, Уральский юношеский симфонический оркестр, а также Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, Арабский юношеский филармонический оркестр и другие. В завершающий день в качестве чтеца на сцену выйдет Константин Хабенский.

Инициатором проведения фестиваля стал ВЮСО. Смотр пройдет при поддержке правительства Москвы.