На Страстном бульваре в Москве 26 августа откроется фотовыставка к юбилею Леонида Гайдая

Отдельная часть экспозиции будет посвящена фильмам режиссера

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Фотовыставку к 100-летнему юбилею советского и российского комедиографа Леонида Гайдая представят под открытым небом в центре Москвы с 26 августа до 12 сентября. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"В январе этого года мы отметили 100-летие Леонида Гайдая, и в рамках "Ночи кино" у нас на Страстном бульваре откроется выставка. <...> Будет стоять месяц - до 12 сентября. <...> О его юности, фронтовой жизни, <...> всех приглашаю", - сказал Кибовский.

Фотовыставку подготовили Департамент культуры Москвы, Московская дирекция массовых мероприятий совместно с Музеем лицея №36 ОАО "РЖД ", Гайдай-центром Иркутска и киноконцерном "Мосфильм".

"Фотовыставка расскажет о первом творческом опыте будущего комедиографа в Иркутске, где провел свое детство и юность Леонид Гайдай; об армейской и фронтовой жизни будущего режиссера, где он почерпнул множество интересных фактов и выражений, которые впоследствии вошли в сценарии его фильмов; о первых ролях в Иркутском областном драматическом театре; об учебе во ВГИКе в Москве, знаковых, судьбоносных встречах, которые определили дальнейшую жизнь Гайдая - с будущей женой Ниной Гребешковой, с Иваном Пырьевым и Леонидом Барнетом. Часть уникальных фотоматериалов была предоставлена из личного архива семьи Леонида Гайдая", - уточнили ТАСС в пресс-службе депкульта.

Легендарные киноленты

Отдельная часть экспозиции будет посвящена легендарным гайдаевским фильмам - от режиссерского дебюта фильма "Долгий путь" до последней работы Гайдая - российско-американской кинокомедии "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Здесь и кадры из фильмов "Пес Барбос" и "Самогонщики", "Операции Ы", "Кавказской пленницы", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!" и других фильмов. На фотостендах будут размещены специальные QR-коды, которые ведут на эпизоды из его комедий.

"Фильмы Леонида Гайдая пережили и автора, и время, перешагнули и языковые, и возрастные границы, и вряд ли среди нас найдется человек, кто не знаком с фильмами Гайдая и кто не использовал бы в своей речи крылатые фразы его киногероев. Количество зрителей, посмотревших фильмы Гайдая в кинотеатрах в первый год проката, превышает 500 млн. Такого успеха уже не будет иметь ни один советский или российский режиссер. Его киноленты стали шедеврами отечественного кинематографа. Юмор Гайдая не подвластен времени, он легок, искрометен и понятен любому зрителю", - отметили в департаменте.

Отмечается, что в творческой копилке режиссера всего 20 фильмов, но каждый из них - это кладезь талантливых актерских работ, крылатых выражений, ушедших в народ.

"Хотя комедии Леонида Гайдая неразрывно связаны с советской культурой и советским образом жизни, они были и остаются понятны публике и в нынешние времена. Фильмы Гайдая - это целый мир наполненный яркими героями и удивительными сюжетами. Именно поэтому его фильмы являются частью народной кинематографической культуры. Леонид Гайдай снимал свои фильмы с радостью, и потому несет зрителям радость спустя десятилетия", - заключили в пресс-службе депкульта.