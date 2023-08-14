Башмет представит музыкально-драматическое действо "Евгений Онегин" в Ярославле

Фрагменты романа прочтут народный артист России Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинова

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет выступит с симфоническим оркестром "Новая Россия", а также с солистами Большого и Мариинского театров на площади в центре Ярославля 25 августа. Маэстро представит музыкально-драматическую версию "Евгения Онегина". Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

"Запускаем новый проект "Большой концерт". Это оригинальный формат проведения культурных событий в регионе, который используется у нас впервые. Откроет проект Юрий Башмет. 25 августа в 20:00 на Советской площади Ярославля маэстро вместе с солистами Большого и Мариинского театров, нашей хоровой капеллой и симфоническим оркестром "Новая Россия" представит авторскую музыкально-драматическую версию "Евгения Онегина", - написал губернатор.

Фрагменты романа прочтут народный артист РФ Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинова. Евраев отметил, что каждый визит Башмета в регион - яркое культурное событие. "Для нас честь принимать выдающихся музыкантов, исполнителей, деятелей театра и кино в Ярославской области", - написал Евраев.

Приглашения на концерт получат семьи участников СВО, волонтеров, педагогов и работников культуры. Посетить мероприятие могут все желающие.