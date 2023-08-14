В Заполярье посещаемость музеев выросла в 2,5 раза за три года

Число выставок выросло на 17%

МУРМАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Число посетителей музеев Мурманской области выросло в 2,5 раза за последние три года, а число выставок - на 17%, сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко. Активизация выставочной деятельности и рост посещаемости музеев произошли благодаря трансформации музейных пространств и привлечению молодежи.

"За минувшие три года количество выставок, организованных в Мурманской области, выросло больше чем на 17%, но самое важное, что в 2,5 раза увеличилось число их гостей. Однако функция музеев состоит не только в сохранении объектов истории, но, в первую очередь, в ежедневном формировании непрерывной линии преемственности поколений и предотвращения попыток исторических фальсификаций", - сказала Демченко на оперативном совещании в правительстве региона.

Как уточнил исполняющий обязанности министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин, существенную роль в активизации выставочной деятельности и увеличении интереса к ним молодежи сыграла трансформация музейных пространств.

"Наши музеи становятся многофункциональными пространствами интерактивного взаимодействия посетителя с объектами экспозиции. В этом году в рамках реализации национального проекта "Культура" четыре музея проводят работы по техническому оснащению экспозиционным, компьютерным и мультимедийным оборудованием, на данные цели предусмотрено более 23 млн рублей", - отметил Давлетшин.

Он также добавил, что областные и муниципальные музеи являются активными участниками программы "Пушкинская карта" и предоставляют молодым северянам возможность бесплатно посещать выставки и музейные активности. На сегодняшний день "Пушкинскую карту", номинал которой составляет 5 тыс. рублей, получили более 34 тыс. молодых жителей Мурманской области.