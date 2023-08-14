На историческом фестивале "Сабуровская крепость" представят восемь временных эпох

Мероприятие пройдет 9 сентября

ТАСС, 14 августа. Восемь площадок исторических реконструкций, охватывающих эпохи от Княжеского стана до войны в Афганистане, будут работать на II Всероссийском военно-патриотическом фестивале "Сабуровская крепость", который состоится 9 сентября в селе Сабурово Орловской области. В ходе фестиваля также пройдет концерт с участием лучших творческих коллективов, сообщили ТАСС в пресс-службе Духовно-православного центра "Вятский Посад", являющегося организатором праздника.

"Мероприятие проводится 9 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополита Орловского и Болховского Тихона, схиархимандрита Илия (Ноздрина), и мы планируем организовать масштабный военно-исторический фестиваль "Сабуровская крепость". Там будут работать восемь площадок исторической реконструкции. В фестивале примет участие Ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Организаторы пояснили, что площадки военно-исторических реконструкций охватят восемь временных эпох, среди которых "Княжеский стан XIII века", "Крымское ханство", "Русское царство XVI-XVII веков", "Эпоха Петра Великого", "Отечественная война 1812 года", "Первая мировая война", "Великая Отечественная война" и "Афганистан". На фестивале состоятся конные состязания и показательные выступления московских стрельцов, пройдет реконструкция боя из войны в Афганистане и реконструкция сражения из Великой Отечественной войны. Гости также увидят выставку ретротехники и военной техники времен Великой Отечественной войны

В пресс-службе центра добавили, что во время праздника также пройдет концерт с участием профессиональных творческих коллективов. В частности, на сцене выступит бывший солист группы "Белый орел" Александр Ягья. На площадке перед старым театром в течение дня будет звучать средневековая музыка от фолк-проекта LaVerden из города Тулы. Завершится фестиваль праздничным вечерним салютом.

По словам организаторов, на интерактивной площадке "Ремесленная слобода" гостям покажут традиционный вид ткачества на горизонтальном станке, который появился около 1 тыс. лет назад. Также пройдут мастер-классы по прядению на веретене и ручному ткачеству. Гости смогут самостоятельно изготовить глиняную игрушку и научиться создавать изделия из кожи.

Как отметили в пресс-службе, на площадке также будут ювелирная мастерская, книжная миниатюра, старинные музыкальные инструменты и настольные игры. Религиозная программа праздника включает божественную литургию и всенощное бдение в Свято-Михайло-Архангельском храме. В ходе всего фестиваля будет работать гастрономическая зона.