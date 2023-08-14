В Петербурге открылась первая выставка музея творческого объединения "Митьки"

По словам лидера объединения Дмитрия Шагина, экспозиция стала "своеобразной отправной точкой к созданию постоянного места экспонирования реликвий "Митьков"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Первая выставка музея, который посвящен истории ленинградского андеграундного творческого объединения "Митьки", открылась в Петербурге в арт-пространстве mArs. Как рассказал корреспонденту ТАСС лидер объединения, художник Дмитрий Шагин, выставка стала своеобразной отправной точкой к созданию постоянного места экспонирования реликвий "Митьков", которые сегодня впервые представлены широкой публике.

"Сегодня стартуем, музею быть, музей начинается сегодня. В статусе выставки все эти экспонаты представлены впервые, и я надеюсь, что за время ее работы к нам потихоньку начнут поступать новые артефакты, ведь наш музей - народный", - сказал Шагин.

Посетители смогут увидеть, по признанию самого Шагина, сохранившуюся часть пивного ларька, который "Митьки" вместе с музыкантами разрисовали в честь 10-летия Ленинградского рок-клуба, а также пластинки рок-групп с автографами исполнителей, гравюры художников Василия Голубева и Владимира Шинкарева, портрет Виктора Цоя за авторством Виктора Тихомирова и даже камень с мостовой Ленинградского Дома Молодежи, где в 1987 году проходил V рок-фестиваль Ленинградского рок-клуба.

"То, что было тогда, конечно, не вернуть - но это были счастливые годы, и надо чтобы люди почувствовали, как нам было тогда интересно, весело, и какая была удивительная жизнь неофициального подпольного движения, в которое входили и музыканты, и поэты, и художники", - поделился Шагин.

О музее

Как в свою очередь отметил в беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент Группы "Эталон" по региону Санкт-Петербург Сергей Титаренко, "Митьки-Музей" будет располагаться в общественном пространстве нового жилого проекта Группы на Песочной набережной. На сегодняшний день музей находится на стадии разработки проектной и разрешительной документации, однако первые его экспонаты можно увидеть уже сегодня. По оценке самого Титаренко "Митьки" смогут обрести "дом своей истории" примерно через три года.

"Но это будет уже финальная точка, а до этого времени мы планируем и дальше организовывать передвижные выставки. Экспонаты, в том числе благодаря жителям города, будут меняться, передвигаться по городу и объединять всех поклонников "Митьков" в Петербурге, а возможно и за его пределами", - подчеркнул он.

О "Митьках"

Творческое объединение художников "Митьки", получившее название в честь одного из его основателей Дмитрия Шагина, появилось в Петербурге в начале 1980-х годов и постепенно стало одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. Живопись "Митьков" относят к "городскому фольклору", для которого характерны открытый и простодушный взгляд на окружающую действительность. За годы существования объединения сформировалось общественно-эстетическое движение со своей философией, собравшее множество последователей среди художников, писателей, поэтов и музыкантов.

В 1990-е годы творческая группа получила широкое признание публики, работы ее участников демонстрировались на многочисленных выставках в России и за рубежом - многие из них вошли в собрания ведущих музеев страны, в том числе Третьяковской галереи в Москве и Русского музея в Петербурге.