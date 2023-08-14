В посольстве Кубы в Москве заявили, что фильм "Вызов" вызвал восторг при показе в Гаване

Как отметил посол Маркос Феликс Ласо Вильтрес, Куба и Россия всегда работают в культурном направлении

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Фильм "Вызов" в Гаване вызвал восторг и интерес у кубинских зрителей. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности посла Кубы в Москве Маркос Феликс Ласо Вильтрес на церемонии показа ленты в кинотеатре "Художественный" представителям посольств Латинской Америке в РФ.

"Вы знаете, в этом году этот фильм показали на Кубе. Было замечательно на самом деле. Это уникальная возможность. Это было подарком для Кубы, - сказал он. - Фильм очень интересный. Всем понравилось. Все восприняли фильм отлично, всем было очень интересно, восторг".

Вильтрес добавил, что Куба и Россия всегда работают в культурном направлении. И в этом направлении у стран тесные связи.