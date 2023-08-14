В Москве состоялся специальный показ фильма "Вызов" для посольств Латинской Америки

Фильм представили в кинотеатре Художественный на русском языке с испанскими субтитрами

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специальный показ фильма "Вызов", организованный российским обществом дружбы с Кубой, состоялся в кинотеатре Художественный в Москве, передает корреспондент ТАСС.

На мероприятие были приглашены представители посольств стран Латинской Америки. Фильм показан на русском языке с испанскими субтитрами.

Перед началом ленты посольством Кубы на экранах был представлен небольшой фрагмент документального фильма "Гавана, 25-26 июля 1961 года" о сотрудничестве России с Латинской Америкой в области космонавтики.

Выступая на церемонии в кинотеатре замминистра финансов РФ, президент российского общества дружбы с Кубой Алексей Лавров поблагодарил Фонд Кино, кинокомпанию "Централ патнершип" и Россотрудничество за поддержку в организации вечера.

В своем приветственном слове исполняющий обязанности посла Кубы в Москве Маркос Феликс Ласо Вильтрес отметил, что это "уникальная возможность увидеть фильм "Вызов", в котором изложено и предложено то, что многие считали невозможным, и это получилось успешно". "Показ этого фильма на Кубе был настоящим сюрпризом и подарком", - добавил он.

Представители латиноамериканских посольств пришли на показ с семьями и друзьями. После просмотра многие поделились впечатлениями и рассказали корреспонденту ТАСС, что картину смотрели "на одном дыхании", а в некоторых моментах "подкатывали слезы восторга".

О фильме

"Вызов" является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start, при поддержке Фонда кино. Для съемок фильма 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, режиссер картины Клим Шипенко и исполнительница главной роли актриса Юлия Пересильд. По сюжету "Вызова" торакальный хирург Женя в исполнении Пересильд за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Ей предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

В съемках на МКС принимали участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев, Елена Валюшкина, Александр Самойленко и другие.