В Калининграде в дни XI кинофестиваля "Короче" покажут около 40 фильмов

В программе впервые появится конкурс дебютных полнометражных картин

КАЛИНИНГРАД, 15 августа. /ТАСС/. XI фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче" откроется в Калининграде во вторник и продлится до 20 августа. В этом году в программе впервые появится конкурс дебютных полнометражных картин - таким образом фестиваль дает дебютантам возможность многоступенчатого подъема в индустрию и формирует новую режиссерскую волну, сообщил ТАСС организатор смотра Антон Калинкин.

"У молодых авторов, креаторов и режиссеров, как правило, короткометражное кино в жизни бывает одно - это дальнейший шаг в большое кино. Поэтому мы хотим дать возможность возвращаться на фестиваль "Короче" тем, кто приходил сначала с короткометражным кино, чтобы они могли вернуться на этот же фестиваль с дебютным [полнометражным] кино. Для нас, как для фестиваля, очень важно создать эту возможность многоступенчатого подъема вверх в индустрию. Задачей фестиваля "Короче" мы ставим формирование новой режиссерской волны и совместного поиска [ответа на вопрос] "Что такое новое русское кино", - сказал собеседник агентства.

Откроет XI фестиваль "Короче" фильм "Сказки Гофмана" режиссера Тины Баркалая с Екатериной Вилковой, Евгением Цыгановым, Максимом Стояновым и Алексеем Гуськовым, картина представлена в конкурсе полнометражного кино. Вместе с ней в эту программу также вошли ленты "Аквариум" Ильи Шагалова, "Бери да помни" Байбулата Батуллы, "Крецул" Александры Лихачевой, "Летом асфальт теплый" Ирины Бас, "Правда" Максима Кузнецова, "Тайм-аут" Владимира Скворцова и "Чайка" Полины Лазаревой.

В конкурсе короткометражного кино представлены 28 картин. Среди них "Бернаки" Андрея Лукьянова, "Ветивер" Сергея Малкина, "Конец света, моя любовь" Алины Сорокиной, "Папа" Виталия Уйманова, "Три свидания одной девушки" Евгения Антипова, "Танец жизни" Анастасии Соколовой и другие.

О жюри

Оценивать фильмы из конкурса будут два состава жюри. Жюри программы полнометражных фильмов возглавил кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников - создатель фильмов "Снегирь" и "Аритмия". Вместе с ним победителя в этой секции будут выбирать режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, актриса Ирина Розанова и продюсер, заместитель директора телеканала "Россия 1" Ясмина Бен Аммар. Председателем жюри программы короткометражного кино стал режиссер и сценарист Алексей Герман-младший, также с ним в составе жюри сценарист и продюсер Андрей Золотарев, актриса Ольга Сутулова, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая.

Жюри программы короткометражек выберет победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссура", "Лучшая операторская работа" и "Лучший анимационный фильм". Жюри полнометражных дебютных картин определит обладателя гран-при в своей секции, а также вручит два специальных приза.

"Короче" - главный фестиваль российского короткометражного кино, который заслужил это звание своей честностью, открытостью и при этом своим профессионализмом, уровнем жюри, уровнем компетенций, прессой, - добавил Калинкин. - Я сторонник того, что были, есть и будут оставаться индустриально важные фестивали. "Короче" - это фестиваль, который влияет на индустрию, формирует новые имена. Это фестиваль, который формулирует новые тренды, фестиваль, на который стремятся как молодые кинематографисты, так и более зрелые представители индустрии, чтобы увидеть, узнать, познакомиться, а может и найти того, кого они хотели дальше продюсировать".

О внеконкурсной программе фестиваля

Внеконкурсная программа короткометражек собрана по тематическим блокам, среди них "Короче. Юность", "Короче. Комедии", "Короче. Мечта" и другие. Кроме того, отборщики короткометражной секции представят зрителям свои собственные подборки. Показы внеконкурсной программы пройдут в кинотеатре "Заря" 17, 18 и 19 августа. На открытии летнего кинотеатра в Центральном парке Калининграда 16 августа состоится концерт и показ фильмов программы "Короче. Звезды", которую представят создатели картин. В нее вошли короткометражный фильм Юрия Мороза "Родительский день", режиссерская работа Маши Лобановой "Совпадение", короткометражка "Субботник" с Павлом Табаковым и другие. Зрителям летнего кинотеатра также покажут громкие российские премьеры этого года - фильмы "Снегирь" и "Чебурашка".

На фестивале также представлена новая образовательная программа "Короче. Лекторий", включающая серию лекций ведущих кинематографистов. О своем опыте расскажут Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Андрей Золотарев и Иван И. Твердовский. 20 августа пройдет презентация школы кино и телевидения "Индустрия", основателями которой являются продюсеры Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко. О месте кинофестивалей в индустрии расскажет программный директор секции полнометражных дебютов, киновед Ситора Алиева.

В этом году киносмотр увеличен на три дня. Традиционно вход на все кинопоказы бесплатный, по регистрации на сайте. Церемония закрытия фестиваля состоится в Центральном парке с участием Калининградского симфонического оркестра.