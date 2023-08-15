На Сахалине хотят внести праздник Питул и наигрыши на бревне в этнокультурный реестр РФ

По словам министра культуры и архивного дела региона Нонны Лаврик, в ближайшие несколько лет планируется дополнить реестр новыми объектами, среди которых музыкальные инструменты, шаманские обрядовые предметы, сакральные обрядовые праздники

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в этом году выступят с инициативой о включении в федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния нивхские наигрыши на музыкальном барабанном бревне и праздник обновления природы Питул. Об этом сообщила ТАСС министр культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик.

"Утверждение постановления - это большой и очень важный шаг в работе по сохранению и развитию народной культуры разных этносов, проживающих на территории РФ, - сказала Лаврик. - Благодаря созданию данного реестра по крупицам собирается и увековечивается все, что связано с языком и хозяйственной деятельностью, жилищем и национальной кухней, ценностями и нормами, верованием и празднествами, обычаями и традициями, фольклором, навыками и умениями народов России. Не секрет, что Сахалинская область - родина коренных малочисленных народов Севера - нивхов, уйльта, эвенков и нанайцев, культура каждого из которых уникальна и богата. Нивхский праздник обновления природы Питул и наигрыши на музыкальном барабанном бревне в традиционных ритуалах сахалинских нивхов - эти объекты в текущем году будут рекомендованы для включения в федеральный реестр".

В августе правительство РФ утвердило положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния России. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния. Оператором реестра определено Министерство культуры РФ. Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации", который был принят в октябре 2022 года.

По информации министра, в Сахалинской области создан свой региональный реестр объектов нематериального культурного наследия. В него уже внесены перечисленные два объекта.

"Работа по выявлению и описанию новых объектов ведется на постоянной основе специалистами Сахалинского областного центра народного творчества и научным сообществом региона. Все новые объекты рассматриваются на соответствующем экспертном совете, в состав которого входят историки и профильные специалисты областных учреждений. Объект может быть включен в реестр, если он имеет историческую значимость, подробно изучен и описан. В ближайшие несколько лет мы планируем дополнить реестр новыми объектами, среди которых музыкальные инструменты, шаманские обрядовые предметы, сакральные обрядовые праздники и другие", - добавила Лаврик.