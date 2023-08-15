Валерий Гергиев представит в Мариинке победителей XVII конкурса имени Петра Чайковского

Выступления пройдут с 3 по 13 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев представит в Мариинском театре золотых медалистов XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"В новом сезоне Валерий Гергиев продолжит знакомить петербургскую публику с лауреатами XVII Международного конкурса имени Чайковского - с 3 по 13 сентября ярчайшие участники престижного музыкального соревнования выступят на сценах Мариинского театра", - рассказали в пресс-службе.

Цикл откроется 3 сентября дневным концертом золотых медалистов конкурса на Новой сцене Мариинского театра. Здесь выступят пианист Сергей Давыдченко, меццо-сопрано Зинаида Царенко (Гран-при), трубач Семен Саломатников и флейтистка София Виланд. За дирижерский пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанет маэстро Гергиев.

Второй концерт цикла пройдет в тот же день вечером в Концертном зале. Участники программы - лауреаты конкурса пианисты Энджел Станислав Вонг и Валентин Малинин, скрипачи Даниил Коган, Елена Таросян, Иин Цзян, тенор Игорь Морозов.

Следующие вечера пройдут 9, 11 и 13 сентября в Концертном зале с оркестром театра под управлением Валерия Гергиева.

Все мероприятия цикла входят в первый абонемент нового сезона "Чайковский в Мариинском", который пройдет при участии лауреатов конкурса его имени.